EQS-Adhoc: Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2023 nach vorläufigen Zahlen unter Prognose

Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2023 nach vorläufigen Zahlen unter Prognose



24.06.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2023 nach vorläufigen Zahlen unter Prognose Frankfurt/Main, 24. Juni 2024 – Auf Basis vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen liegen Umsatz und Ergebnis der Avemio AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 unterhalb der im Januar 2024 angepassten Prognose. Demnach erzielte die Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P) im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR 99,2 Mio. (bisherige Prognose: EUR 103 Mio.; 2022: EUR 108,7 Mio.) und unter Berücksichtigung von Vorbereitungen für weitere Akquisitionen ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund EUR 0,0 Mio. (bisherige Prognose: EUR 0,8 Mio.; 2022: EUR 4,4 Mio.).

Ursächlich für die veränderte Umsatzentwicklung ist insbesondere, dass die im Juni 2023 erworbenen Gesellschaften MoovIT GmbH und MoovIT Software Products GmbH entgegen der ursprünglichen Planung nicht rückwirkend zum 1. Januar 2023, sondern zum 1. September 2023 konsolidiert werden. Der darauf basierende Umsatzeffekt beläuft sich auf rund EUR 3,6 Mio. Die Veränderung im EBITDA ist darüber hinaus durch unerwartet höhere Anlauf- und Entwicklungskosten von Start-ups und Inkubatoren im Konsolidierungskreis geprägt.

Das Eigenkapital verbesserte sich zum 31. Dezember 2023 durch die Einbringung der Teltec AG um EUR 13,4 Mio. auf rund EUR 25,9 Mio., entsprechend einem Anstieg der Eigenkapitalquote auf über 50 %.

Die Avemio AG verfügt mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von rund EUR 5,5 Mio. zum Bilanzstichtag 2023 sowie freien Kreditlinien in Höhe von rund EUR 2,3 Mio. über eine solide Finanzierung für das weitere Unternehmenswachstum. Weiterhin besteht unverändert eine Zusage der Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH (BMH) über eine stille Beteiligung in Höhe von EUR 5 Mio., die das Eigenkapital weiter stärken und zur Unterstützung von Zukäufen dienen soll.

Ungeachtet der nach wie vor herausfordernden Marktbedingungen sieht der Vorstand die Avemio AG in ihrer Marktpositionierung erfolgversprechend aufgestellt und erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2024 eine Stabilisierung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung.



Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023:

Die Avemio AG wird den geprüften Geschäftsbericht 2023 am 28. Juni 2024 im IR-Bereich der Website unter https://avemio.com/news/#finanzberichte veröffentlichen.



Kontakt:

Investor Relations

Lindsay Lorent

ir@avemio.com

Avemio AG

Schaumainkai 91

60596 Frankfurt

Unternehmen: Avemio AG
ISIN: DE000A2LQ1P6
WKN: A2LQ1P

1931893 24.06.2024 CET/CEST