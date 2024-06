IRW-News: American Salars Lithium Inc.: American Salars gewinnt David Guerrero Alvarado, den ehemaligen Berater von Lithium X & Country Manager bei Alpha Lithium, als Berater

IRW-PRESS: American Salars Lithium Inc.: American Salars gewinnt David Guerrero Alvarado, den ehemaligen Berater von Lithium X & Country Manager bei Alpha Lithium, als Berater

Vancouver, BC, Kanada - 24. Juni 2024 / IRW-Press / American Salars Lithium Inc. (American Salars oder das Unternehmen) (CSE: USLI, OTC: ASALF, FWB: Z3P, WKN: A3E2NY) gibt die Aufnahme von Herrn David Guerrero in sein Advisory Board bekannt.

Herr Guerrero bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in der Bergbaubranche ein, wovon 15 Jahre speziell mit Lithium in Zusammenhang stehen. Er hatte diverse Funktionen bei Bergbauriese Rio Tinto inne und war ein Berater für Lithium X (erworben für 265 Millionen $). Bei dem in Australien ansässigen Unternehmen Galaxy Resources (jetzt Arcadium Lithium) übernahm er eine fachliche Schlüsselrolle bei der M&A-Transaktion mit dem koreanischen Stahlproduzenten POSCO hinsichtlich der Mineralressourcen bei dem Salar Hombre Muerto.

Zuletzt war Herr Guerrero der Country Manager beim Unternehmen Alpha Lithium Corporation, das kürzlich im Dezember 2023 für 330 Millionen $ an TechEnergy Lithium Canada Inc., eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tecpetrol Investments S.L., verkauft wurde. Zudem war Herr Guerrero der vormalige President der Salta Mining Providers Chamber sowie Vice President des AUSCHAM-Chapters Argentiniens. Herr Guerrero bringt außerdem unverzichtbare örtliche Kenntnis und kommunale Führerschaft in Bezug auf die nördliche Region von Argentinien mit sich.

R. Nick Horsley, der CEO, erklärt: Wir sind begeistert, Herrn Guerrero im Team von American Salars willkommen zu heißen. Er bringt einen enormen Erfahrungsschatz in der Lithiumbranche mit und verfügt über eine erhebliche Kenntnis der Bergbaubranche in Argentinien. Dies stärkt unsere Tätigkeiten und Zugangsmöglichkeiten zu M&A-Gelegenheiten beträchtlich, während wir die Exploration und die Erweiterung unserer Ressourcen bei dem Salar Pocitos und der NI 43-101-konformen vermuteten Lithiumressource des Unternehmens von 457.000 Tonnen LCE auf Candela II bei dem Salar Incahuasi fortsetzen.

Über American Salars Lithium Inc.

American Salars Lithium Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von hochwertigen Batteriemetallprojekten konzentriert, um die Anforderungen des aufstrebenden Marktes für Elektrofahrzeuge zu erfüllen. Das Unternehmen besitzt die Lithiumsalar-Projekte Pocitos 1 und Candela II in Argentinien, die über eine NI 43-101-konforme vermutete Ressource verfügen.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von American Salar widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensänderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welchen Nutzen American Salars daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten der Geschäftsleitung wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Ergebnisse von American Salars Explorationen oder der Überprüfung von Grundstücken, die American Salars erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und American Salars übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

