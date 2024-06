IRW-News: Power Nickel Inc.: Überzeichnetes Flow-through-Angebot von 20 Mio. $ mit Unterstützung von führenden Bergbauinvestoren Robert Friedland, Rob McEwen, CVMR und Terra Capital abgeschlossen

IRW-PRESS: Power Nickel Inc.: Überzeichnetes Flow-through-Angebot von 20 Mio. $ mit Unterstützung von führenden Bergbauinvestoren Robert Friedland, Rob McEwen, CVMR und Terra Capital abgeschlossen

Toronto, 24. Juni 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSXV: PNPN) (OTCBB: PNPNF) (Frankfurt: IVV) freut sich bekannt zu geben, dass es ein überzeichnetes Flow-through-Angebot (das Angebot) mit Bruttoeinnahmen von 20.062.497,50 $ durch die Ausgabe von 16.049.998 Flow-through-Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,25 $ pro FT-Einheit abgeschlossen hat. Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-through-Stammaktie und einem halben Aktien-Warrant (jede ganze, ein Warrant), wobei jeder Warrant innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann, um eine Stammaktie zu einem Preis von 1,25 $ zu erwerben. Jede Flow-through-Stammaktie wird als Flow-through-Aktie im Sinne des Income Tax Act (Canada) (ITA) erachtet.

Die Branchenlegenden Robert Friedland und Rob McEwen haben sich mit mehreren anderen führenden Bergbauinvestoren, darunter CVMR Inc. und Terra Capital, zusammengetan, um den Investorenrückkauf der FT-Einheiten-Finanzierung für Power Nickel zu ermöglichen.

Power Nickel ist dankbar für die Unterstützung durch einige der führenden Investoren im Bergbau. Ebenso wie wir sind auch sie davon überzeugt, dass Nisk außergewöhnliches Explorationspotenzial aufweist. Mit diesem Kapital werden wir in der Lage sein, unsere bereits überaus erfolgreichen Explorationsbestrebungen beträchtlich zu steigern. Wir verfügen zurzeit über ein Bohrgerät, das die Erweiterung der Zone Lion anpeilt, und bald wird ein zweites Bohrgerät zur Verfügung stehen, das das von unserem Team entwickelte Explorationsprogramm unter der Leitung von Dr. Steve Beresford vorantreibt. Es ist eine äußerst aufregende Zeit für unsere Aktionäre, Stakeholder und Mitarbeiter, sagte CEO Terry Lynch.

Das Unternehmen arbeitete mit Wealth Creation Preservation & Donation Inc. und IA Capital Markets bei der Finanzierung zusammen und nahm die Beratungsdienste von Red Cloud Securities Inc. und H&P Advisory Limited in Zusammenhang mit dem Angebot in Anspruch. Back-End-Käufer können die zugrunde liegenden Stammaktien und Warrants von den Front-End-Käufern der FT-Einheiten zu einem Preis von 0,66 $ pro Stammaktie und Warrant (kombiniert) erwerben.

Das Unternehmen wird die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der FT-Einheiten für Explorationsaktivitäten im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Nisk in Quebec verwenden und kanadische Explorationsausgaben im Sinne des ITA tätigen, die für die bundesweite Steuergutschrift für kritische Mineralexplorationen in Höhe von 30 % qualifiziert sind.

Das Angebot unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV), bei der das Unternehmen seine endgültigen Unterlagen einreichen muss. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden, werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen, die am Ausgabedatum beginnt.

Das Unternehmen zahlte im Rahmen der Finanzierung Vermittlungsprovisionen, einschließlich 265.027 Vermittler-Warrants, die innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss zu einem Preis von jeweils 1,25 $ zu einer Stammaktie umgewandelt werden können, sowie Barprovisionen und Beratungsgebühren in Höhe von 387.239,64 $, wie dies gemäß den Bestimmungen der TSXV und dem geltenden Wertpapierrecht zulässig ist.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Nickel-Kupfer-PGM-Gold- und Silberprojekts Nisk zu Kanadas nächster polymetallischen Mine konzentriert.

Am 1. Februar 2021 schloss Power Nickel (damals unter dem Namen Chilean Metals) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % des Projekts Nisk von der Critical Elements Lithium Corp. (CRE:TSXV) ab.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine große Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der hochgradigen Nickel-Kupfer-PGM-Gold- und Silbermineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf ausgelegt sind, die ursprüngliche Entdeckungszone Nisk und die Entdeckungszone Lion zu erproben und das Landpaket auf angrenzende potenzielle polymetallische Vorkommen zu untersuchen.

Neben dem Projekt Nisk besitzt Power Nickel auch bedeutende Landpakete in British Columbia und Chile. Es wird erwartet, dass Power Nickel diese Vermögenswerte im Rahmen eines Arrangement-Plans in ein entsprechendes börsennotiertes Vehikel umorganisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Nickel Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitplan für verschiedene Bohrpläne und die Fähigkeit, ausreichend Kapital zu beschaffen, um die Verpflichtungen aus den Grundstücksverträgen zu finanzieren und Bohrungen und Explorationen durchzuführen, ohne darauf beschränkt zu sein; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

