Kupfer im Höhenflug – Freeport-McMoRan ist ein Rohstoff‑Gewinner der Trump‑Ära

Freeport-McMoRan – ein Gigant im Kupferbergbau

Freeport-McMoRan, mit Sitz in Phoenix, Arizona, ist einer der weltweit führenden Produzenten von Kupfer, Gold und Molybdän. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Kupferförderung, die etwa 80 % des Umsatzes ausmacht. Freeport betreibt einige der größten Kupferminen der Welt, darunter die Grasberg-Mine in Indonesien, Morenci, Safford, Sierrita, Bagdad und El Chino in den USA sowie Cerro Verde in Peru und El Abra in Chile. Laut verfügbaren Daten hat das Unternehmen Kupferreserven von etwa 51 Mio. Tonnen, die eine statische Reichweite von rund 35 Jahren ermöglichen. Diese geografische Diversifikation in Nord- und Südamerika sowie Indonesien reduziert Risiken durch politische oder wirtschaftliche Instabilitäten in einzelnen Regionen. Neben Kupfer fördert Freeport auch Gold, Molybdän und andere Metalle, betreibt jedoch keine Exploration neuer Minen, sondern fokussiert sich auf die Optimierung bestehender Anlagen.