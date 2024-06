Bounce bei KI-Aktien | SolarEdge und Pool Corp. schwach.

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Waren die Gewinnmitnahmen bei NVIDIA und anderen KI-Werten der Beginn einer Korrektur oder nur ein kurzes Durchatmen. Dass ist die Frage, die an der Wall Street im Fokus steht. An diesem Dienstag sehen wir bei diesen Werten eine Gegenbewegung. Wegen einer Ertragswarnung geht es bei den Aktien der Pool Corp. bergab. SolarEdge warnt vor einem Einbruch des verfügbaren Cash-Flows. Außerdem wird man eine Wandelanleihe ausgeben. Novo Nordisk meldet, dass das Gewichtsverlust-Medikament Wegovy nun auch in China zugelassen wurde. Die Aktien von Ebay, Rivian und Disney profitieren von steigenden Kurszielen und positiven Analystenstimmen. Heute Abend wird FedEx mit den Ergebnissen im Fokus stehen.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke