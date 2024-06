EQS-News: Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie



25.06.2024 / 12:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG: Hauptversammlung beschließt erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie

Schwandorf/Amberg, 25. Juni 2024 – Vorstand und Aufsichtsrat der Nabaltec AG erhielten erneut große Zustimmung auf der heutigen Hauptversammlung in Amberg. Die Hauptversammlung beschloss, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, eine Dividende im Volumen von insgesamt 2,46 Mio. Euro an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einem Wert von 0,28 Euro je Aktie. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 48,7 Mio. Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen und stärkt damit das Eigenkapital für die Fortsetzung des Wachstumskurses.

Die Aktionäre stimmten außerdem den Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 zu. Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG: „Die breite Zustimmung zur Ausrichtung der Nabaltec AG und unserer Strategie durch unsere Anteilseigner ist ein sehr großes Lob und wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen – vor allem in Zeiten, die von großen Herausforderungen an den Märkten geprägt sind.“

Auf der heutigen Hauptversammlung wurde weiterhin über die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds und Wahl eines Ersatzmitglieds entschieden. Professor Dr.-Ing. Jürgen G. Heinrich hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen auf das Ende der Hauptversammlung vom 25. Juni 2024 niedergelegt. Dem Vorschlag des Aufsichtsrats, als Nachfolger Herrn Dirk A. Müller und als Ersatzmitglied Frau Astrid Witzany bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, wurde zugestimmt.

„Mit Herrn Müller, der eine langjährige Expertise aus seiner Tätigkeit als Finanzvorstand verschiedener Unternehmen mitbringt sowie großes Fachwissen aus seiner Zeit bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young, konnten wir ein wertvolles Mitglied zur Komplettierung unseres Aufsichtsrats gewinnen“, so Gerhard Witzany, Aufsichtsratsvorsitzender der Nabaltec AG. „Der Aufsichtsrat dankt Herrn Professor Heinrich herzlich auch im Namen des Vorstands für seine langjährige Tätigkeit und die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Gremium und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.“

Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2024 der Nabaltec AG stehen kurzfristig unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations/Hauptversammlung, zum Download zur Verfügung.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Marina Fuchs Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-205 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: fuchs.marina@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@linkmarketservices.eu

25.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Telefon: +49 9431 53-0 Fax: +49 9431 53-260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99 WKN: A0KPPR, A1EWL9 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1932693

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1932693 25.06.2024 CET/CEST