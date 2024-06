Martin bespricht heute folgende Werte: Hornbach, Evotec, Merck KGaA, Airbus, Novo Nordisk, Enerpac Tool, Sea Limited, Amazon, Nvidia, Broadcom und FedEx.

Der Dax gibt die gestrigen Gewinne wieder her. Insbesondere Airbus und Merck KGaA zerren an den Kursen, stehen hier doch deutliche Verluste auf der Anzeigetafel. Beide Unternehmen werden heute durch klare Rückschläge fundamentaler Natur belastet, über die Martin in der heutigen Sendung spricht. Dabei ist der Blick natürlich nach vorne gerichtet. Was können Anleger jetzt erwarten? Zum Musterdepot-Wert Broadcom haben sich die Analysten der Bank of America zu Wort gemeldet. Martin spricht heute über ihre Erwartung und ordnet die Fakten in die Chartsituation ein.