ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Werte steigen - Anleger greifen bei Nvidia zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Korrektur auf Rekordniveau haben US-Technologiewerte am Dienstag wieder zugelegt. Für Zuversicht sorgte, dass sich die Gewinnmitnahmen bei Nvidia zunächst nicht fortgesetzt haben. Der Chiphersteller gilt als Gradmesser des aktuellen Boomthemas Künstliche Intelligenz an der Börse.

Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,75 Prozent auf 19 621,33 Punkte. Der breit gefasst S&P 500 gewann 0,17 Prozent auf 5457,30 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial aber ging es um 0,64 Prozent auf 39 157,75 Punkte nach unten.

Die Aktien von Nvidia gewannen drei Prozent und setzten sich damit an die Spitze des Nasdaq 100. Im Rennen zwischen den am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt haben sie damit wieder etwas zu Apple und Spitzenreiter Microsoft aufgeholt.

Die Experten der Bank UBS schrieben, der drastische dreitägige Ausverkauf von Nvidia spiegele nicht sich verschlechternde Aussichten für die Technologiebranche oder den breiteren Markt wider. Denn andere Nachfragesignale seien positiv.

Die Anteilscheine von Carnival hatten im S&P 500 mit einem Plus von gut vier Prozent die Nase vorn. Der Kreuzfahrtanbieter hatte seine bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Aktien von Spirit Aerosystems ließen nach ihrer jüngsten Erholungsrally im Zuge der Boeing-Offerte weiter Federn und verloren 5,5 Prozent auf 31,26 US-Dollar. Der Flugzeugbauer will den Rückkauf seines Hauptzulieferers Spirit Kreisen zufolge vor allem mit Aktien finanzieren. Spirit werde mit etwa 35 Dollar je Anteilschein bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen. Boeing sei nach monatelangen Gesprächen vom Vorschlag einer reinen Barofferte abgerückt. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Der Flugzeugbauer selbst wollte die Meldung nicht kommentieren. Die Boeing-Aktien büßten 2,5 Prozent ein.

Einen Einbruch von mehr als 16 Prozent mussten die Anleger des Anbieters von Solar-Wechselrichtern und Managementsystemen Solaredge verkraften. Zuvor waren Pläne für eine Wandelanleihe öffentlich geworden. Zudem droht nach der Zahlungsunfähigkeit eines Kunden ein hoher Umsatzausfall.