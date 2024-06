Martin bespricht heute folgende Werte: VW, Lufthansa, Alfen, Kupfer, Carnival Corp., FedEx, Rivian, Alphabet, Eli Lilly, Salesforce, Nvidia und Micron.

Ein Paukenschlag in der Autobranche lässt die Aktien von Rivian durch die Decke schießen, wie eine Rakete. VW gründet mit dem angeschlagenen Hersteller von Elektroautos ein Joint Venture. Was das für die beiden Unternehmen bedeutet, dazu heute mehr in der Livesendung.

Aktien von FedEx sind gefragt, da die DRIVE Initiative weiter an Fahrt aufnimmt. Micron öffnet heute nachbörslich die Bücher. Martin spricht über seine Erwartungen und eine neue Position im Musterdepot.