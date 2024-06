Deutliche Kursgewinne haben am Mittwoch der SAP-Aktie ein Rekordhoch beschert. Mit einem Plus von 3,1 Prozent kletterten die Titel des größten europäischen Software-Herstellers bis auf 187,44 Euro. Die im Dax am schwersten gewichteten Aktien stützten damit auch den deutschen Leitindex, der um 0,9 Prozent anzog.

An ihre bisherige Bestmarke von 184,48 Euro von Ende März kamen SAP in den vergangenen Wochen mehrmals heran, ohne sie jedoch zu überwinden. Mit dem Sprung darüber an diesem Mittwoch könnten sie nun ihre Seitwärtsphase beenden.

Auftrieb geben zur Wochenmitte erholte Technologiewerte in den USA. Die Papiere des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia legten nach ihrer jüngsten Schwächephase wieder deutlich zu. Künstliche Intelligenz (KI) spielt auch für SAP eine immer größere Rolle. SAP habe unter den Softwarekonzernen hier zuletzt besonders große Fortschritte gemacht, betonte ein Händler.

dpa/AFX