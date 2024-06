DAX® - 50-Tages-Linie: Eine hohe Hürde!

Gestern hat der DAX® erneut seine 50-Tages-Linie (akt. bei 18.364 Punkten) getestet. Der gleitende Durchschnitt erwies sich allerdings als zu hohe Hürde, denn im Anschluss kam es zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Per Saldo steht für den gestrigen Handelstag ein „outside day“ zu Buche. Bei genauem Hinsehen sprengt die jüngste Kursentwicklung sogar die Grenzen der sechs vorangegangenen Handelstage. Dieses besondere Phänomen ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass sich die Konsolidierung der letzten Wochen in Form einer klassischen Korrekturflagge vollzieht. Deshalb würde ein Spurt über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 18.453 Punkten) die Börsenampel endgültig wieder auf „grün“ springen lassen. Auf der Unterseite dienen indes die jüngsten beiden Wochentiefs bei 17.970/17.951 Punkten als wichtige Unterstützung. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Seit drei Wochen verharrt der Anteil der Bullen gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf einem ähnlichen Level. Gleichzeitig ist der Prozentsatz der Bären in der letzten Woche gestiegen – eher ein unterstützender Faktor, denn die Stimmung ist (noch) nicht euphorisch.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

