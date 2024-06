EQS-News: BDT Media Automation GmbH erzielt in 2023 deutliches Wachstum beim Konzernumsatz (+79 %) und EBITDA (+54 %) und schließt das Jahr mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 4,4 Mio. Euro ab

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BDT Media Automation GmbH erzielt in 2023 deutliches Wachstum beim Konzernumsatz (+79 %) und EBITDA (+54 %) und schließt das Jahr mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 4,4 Mio. Euro ab



Rottweil, 27. Juni 2024. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), ist in 2023 in allen Bereichen stärker gewachsen, als in der ohnehin schon ambitionierten Planung vorgesehen war. Schon im Vorjahr 2022 war ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 44 % auf 72,5 Mio. Euro erzielt worden, das wesentlich vom Eintritt in das stark wachsende Cloud-Storage-Geschäft geprägt war. Dieses signifikante Wachstum wurde in einem anspruchsvollen Budget für das Geschäftsjahr 2023 fortgeschrieben mit einer geplanten Umsatzsteigerung von 43 %. Tatsächlich konnte ein Konzernumsatz von 129,8 Mio. Euro erzielt werden, was einem Umsatzwachstum von 79 % gegenüber 2022 entspricht. Erfreulicherweise konnten dabei alle Geschäftsbereiche die jeweiligen Ziele nicht nur erreichen, sondern auch deutlich übertreffen: Im Storage-Automation-Geschäft, bestehend aus den Tape Libraries für die großen IT-Hardware-Kunden wie IBM, HPE, Dell, Overland und Fujitsu sowie den „Plug-and-Play-Storage-Racks“ für Cloud-Dienstleister, führte vor allem Letzteres zu einem Umsatzwachstum von 83 %. Im Bereich Print Media Handling wurde in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld ein Umsatzwachstum von 36 % realisiert. Zudem läuft aktuell bereits die Auftragsentwicklung eines neuen Produkts auf Hochtouren, so dass mittelfristig weiteres Wachstum angestrebt wird.

Neben dem Konzernumsatz konnte BDT in 2023 auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Mit einem Wert in Höhe von 11,6 Mio. Euro wurde das Vorjahresniveau von 7,8 Mio. Euro um 49 % übertroffen. Dies entspricht einer EBITDA-Marge (im Verhältnis zum Umsatz) von 8,3 %. Der Konzernjahresüberschuss stieg von 4,0 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro.

Bilanzseitig wirkte sich das positive Ergebnis entsprechend auf die relevanten Kennzahlen aus. Die Eigenkapitalquote nahm deutlich von 7,6 % auf 15,1 % zu. Das mittel- und langfristige Fremdkapital machte nur noch 8 % der Bilanzsumme aus. Als Fazit der insgesamt positiven Entwicklung testierte der Wirtschaftsprüfer die vollständige Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen und damit die Gesundung der Unternehmensgruppe.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet BDT weitere Umsatz- und Ertragssteigerungen. Mit der Entwicklung und Markeinführung der BDT UHD-Lösung (Ultra High Density) für Cloud-Dienstleister jeglicher Größe erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio zielgerichtet für den Wachstumstreiber Cloud-Storage. Dieses Produkt stellt einen wichtigen Baustein für das jährlich geplante Umsatzwachstum mit steigendem EBITDA dar. Im neuen und deutlich größeren Werk in Mexiko in Guadalajara, das u. a. mit Mitteln aus der jüngst begebenen Unternehmensanleihe fertiggestellt wurde, beginnt derzeit die Serienfertigung der Cloud-Produkte für den nordamerikanischen Markt, so dass die Basis für das weitere Wachstum auch produktionsseitig gelegt ist.

Nach intensiven Tests setzt mittlerweile auch ein Kunde aus dem Gesundheitsmarkt bei der Digitalisierung von Krankenhausdaten auf die Tape-Storage-Lösung von BDT. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen Speicherplätze für voraussichtlich mehrere hundert Millionen Patientenakten ausliefern.

Im Januar 2024 wurden zudem erste Gespräche und Verhandlungen vor allem mit asiatischen Cloud-Service-Providern und Hyperscalern vor Ort fortgeführt und intensiviert. BDT hat sich zum Ziel gesetzt, gegen Ende 2024 mit den diesbezüglichen Serienlieferungen im Cloud-Storage-Bereich zu starten.

Der testierte Konzernjahresabschluss 2023 ist auf der Unternehmenswebseite (www.bdt.de/ir) verfügbar.



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 225 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

>> www.bdt.de



Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

