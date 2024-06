Geschäftsklima in Euro-Zone verschlechtert sich im Juni

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Das Geschäftsklima im Euroraum hat sich überraschend etwas eingetrübt.

Das Stimmungsbarometer sank im Juni um 0,2 auf 95,9 Punkte, wie am Donnerstag aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 96,2 Zähler gerechnet.

In den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hatte sich die Stimmung im Juni überraschend verschlechtert, wie kürzlich aus dem Ifo-Geschäftsklima abzulesen war. Die deutsche Wirtschaft tue sich schwer, die Stagnation zu überwinden, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Sein Institut rechnet für 2024 mit einem sehr verhaltenen Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,4 Prozent. Für den Euroraum veranschlagt das Ifo ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt "von knapp einem Prozent". Im Jahr 2025 dürfte sich die anziehende Konjunkturdynamik dann in einem Zuwachs von knapp zwei Prozent niederschlagen.

