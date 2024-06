Im Sommer läuft‘s an der Börse nur selten gut - n-tv Zertifikate vom 26.06.24

Was haben eigentlich die Jahreszeiten mit der #Börse zu tun? Eine ganze Menge, zumindest wenn man in die Vergangenheit schaut. Denn historisch gab es neue Jahreshochs seltener im Sommer – allerdings mit einer Ausnahme, die auch in diesem Jahr zutrifft. Was das für #Anleger bedeutet, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



