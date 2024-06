Kreise: SpaceX peilt bei Bewertung 210 Milliarden Dollar an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Raumfahrtfirma SpaceX des Milliardärs Elon Musk soll in einer weiteren Finanzierungsrunde offenbar mit 210 Milliarden Dollar (rund 196 Mrd Euro) bewertet werden. Dieses Volumen werde bei der Platzierung von weiteren Anteilen bei Investoren angestrebt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das wären 30 Milliarden Dollar mehr als bei dem Verkauf von Anteilen im Dezember. Das Unternehmen wollte die Informationen nicht kommentieren.

SpaceX wurde von Musk gegründet. Der Milliardär leitet den Raumfahrtkonzern - ebenso wie den Elektroautobauer Tesla . Ihm gehört zudem der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Musk hält auch Anteile an SpaceX. Die Nachrichtenagentur Bloomberg taxiert sein Vermögen derzeit auf etwas mehr als 216 Milliarden US-Dollar. Er gilt damit als vermögendster Mensch der Welt - knapp vor Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Mit der angepeilten Bewertung wäre SpaceX mehr wert als die meisten deutschen Unternehmen. Hierzulande kommt nur SAP auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden Euro. SpaceX ist das wertvollste US-Unternehmen, das nicht an der Börse notiert ist. Weltweit ist der Raumfahrkonzern in der Rangliste nur die Nummer zwei hinter dem chinesischen Konzern Bytedance. Der Betreiber von TikTok, der vor allem bei jungen Menschen beliebten Plattform für kurze Handyvideos, ist ebenfalls nicht an der Börse notiert und wurde zuletzt mit knapp 270 Milliarden Dollar bewertet./zb/niw/stk