Die meistgehandelten Produkte: First Solar umstritten!

Der DAX® ist am Vormittag mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 18.310 Punkten in den letzten Handelstag des Quartals gestartet, nachdem er am Vortag bei 18.210 Punkten geschlossen hatte. Heute stehen die Inflationsentwicklungen in mehreren europäischen Ländern im Fokus, während in den USA der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) von Bedeutung ist. In Deutschland ist die Arbeitslosenquote im Juni im Vergleich zum Mai unverändert bei 5,8 Prozent geblieben.

Im Fokus der Anleger finden sich heute der US-amerikanische Solarhersteller First Solar, Amazon und Mercedes-Benz wieder. Vorallem First Solar sorgte für Unstimmigkeiten ziwschen den Einschätzungen der Banken und der Anleger. Die standardmäßige Aktivität auf die Basiswerte Nvidia, dem deutschen Aktienindex DAX®, sowie Rheinmetall ist natürlich auch wieder vertreten.

Am Donnerstag hat die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für First Solar (NASDAQ) beibehalten und das Kursziel der Aktie von 215 auf 280 US-Dollar angehoben. Die Neubewertung der Investitionsthese des Unternehmens veranlasste zur Anhebung des Kursziels, das nun auf dem 15-fachen des geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025 basiert. Die Aktien von First Solar haben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Performance gezeigt, mit einem Anstieg von etwa 44 %, was deutlich über dem Durchschnitt des Solarsektors liegt und den TAN-Index, der um etwa 23 % gesunken ist, deutlich übertrifft. Die neue Einschätzung, sowie die bisherige Performance reichten allerdings nicht um die Anleger zu überzeugen, die vermehrt Put Optionsscheine auf die Aktie aufnahmen. Visa und Amazon schließen sich zusammen, um kanadischen Käufern eine neue Zahlungsmöglichkeit zu bieten, bei der berechtigte Kreditkarteninhaber der Royal Bank of Canada (RBC) und der Scotiabank über Amazon.ca in Raten zahlen können. Dieser Service zielt darauf ab, den Verbrauchern mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Finanzen zu bieten, ein wachsender Trend auf dem kanadischen Markt. Diese Erweiterung des breiten Produktprofils von Amazon gefile den Anlegern und ließ Call Optionen hoch im Kurs stehen. Mercedes-Benz investiert dieses Jahr mehr als geplant in die Verbrennungsmotorentechnologie und gibt 14 Milliarden Euro (15 Milliarden US-Dollar) für seine Verbrennerflotte aus, wie der Vorstandsvorsitzende der deutschen Zeitschrift Wirtschaftswoche mitteilte. Der Premium-Automobilhersteller investierte in Fabriken sowie in Forschung und Entwicklung und überarbeitete ebenfalls den Antriebsstrang seiner Hybridautos. Ein Schritt den viele Anleger im Hinblick auf den abnehmenden EV-Trend begrüßten.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag First Solar Put HD6E31 2,93 249,84 USD 280,102791 USD 8,21 Open End DAX® Put HD6CGL 0,28 18259,00 Punkte 18503,997521 Punkte 74,74 Open End Amazon Call HD38BT 1,06 197,85 USD 188,048107 USD 17,95 Open End DAX® Call HD54HT 3,23 18242,00 Punkte 17954,272872 Punkte 61,59 Open End DAX® Call HD3D93 2,98 18245,00 Punkte 17982,926053 Punkte 68,56 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD5R6B 14,41 124,74 USD 135,00 USD 8,23 18.12.2024 Mercedes Call HD6C2R 0,49 64,64 EUR 62,00 EUR 13,12 18.09.2024 RWE Call HC4UEH 0,15 32,14 EUR 35,00 EUR 22,2 18.12.2024 Meta Call HD5QWV 8,13 521,50 USD 520,00 USD 6,06 18.06.2025 Nvidia Call HD6705 3,5 124,675 USD 130,00 USD 33,25 17.07.2024

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD58G1 2,76 476,7 EUR 428,322268 EUR 10 Open End DAX® Short HC01RC 0,5 18297,00 Punkte 21246,308472 Punkte -6 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 2,72 475,95 EUR 407,928763 EUR 7 Open End Nvidia Long HD6H2U 6,47 124,67 USD 103,355403 USD 6 Open End Nvidia Long HD673E 9,82 124,67 USD 99,221798 USD 5 Open End

