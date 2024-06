Drei Fragen an Bernecker 28.06.2024

Airbus nach der Gewinnwarnung: Worauf müssen Privatanleger jetzt achten?

Airbus steckt zurück, was der Chef noch vor vier Wochen anders gesehen hat. Die Fertigungsrate von 75 Maschinen pro Monat wird erst ab 2027 erreichbar sein. In diesem Jahr reduziert sich die Fertigung von gezielt 800 auf nur 770 Maschinen. Die Kurskorrektur um insgesamt fast 20 %Prozent in zwei Tagen geht damit zu weit. Typischer Analystenschreck. Bei 120 Euro liegt spätestens die Auffanglinie.

FedEx hat Prognose und Erwartungen übertroffen: Was bedeutet das für die DHL?

15 Prozent Tagesgewinn für FedEx am Mittwoch dieser Woche sind eine gute Belohnung für die Gewinnschätzung. Rechnerisch ergibt sich ein KGV für die Hochrechnung im kommenden Jahr von 10,1 für einen Gewinn von 25,15 Dollar je Aktie. Damit ist das Gesamtpotenzial noch nicht ausgeschöpft, benötigt aber eine technische Korrektur.

Die DHL (Deutsche Post) steht in einer ähnlichen Konstellation. Die Gewinnschätzung für 2025 steigt auf 3,49 Euro nach 2,94 Euro im laufenden Jahr und ergibt ein KGV von 10,9. Darin steckt ein weiteres Potenzial von etwa 15 Prozent auf Jahressicht.

Nvidia nach dem Rücksetzer: Ist die Rally vorbei oder sehen wir bald neue Rekordhochs?

Nvidia war der Renner des Jahres. Rund 3,3 Billionen Dollar waren der Endwert. In zwei Tagen lief die erste Korrektur im Umfang von knapp einer halben Billion Dollar. Nun folgt das Spiel so ähnlich wie vor 2,5 Jahren bei Tesla: Schrittweise wird der Kurs an die realen Fakten angepasst. Das ergibt im Endeffekt eine gerundete Halbierung. Wichtig zu wissen ist: Alles geht schrittweise, auch hierfür ist Tesla ein gutes Vorbild. Ein Gleichgewichtspreis ist frühestens im kommenden Jahr erreichbar.