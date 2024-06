EQS-Adhoc: SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

EQS-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.06.2024 / 12:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Köln, 28. Juni 2024. Die SPORTTOTAL AG hat die am 7. Juni 2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2022/I der Gesellschaft heute in einem Umfang von EUR 1.384.132,00 platziert. Dabei haben die Altaktionäre 384.132 Neue Aktien bezogen, dies entspricht rund 28 Prozent der Neuen Aktien, wobei insgesamt 205.000 Neue Aktien auf Ralf Reichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der SPORTTOTAL AG) und auf Peter Lauterbach (Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG) entfielen. 1.000.000 Neue Aktien, dies entspricht rund 72 Prozent der Neuen Aktien, wurden von strategischen Investoren im Rahmen des Private Placements gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös liegt bei EUR 1.384.132,00. Die SPORTTOTAL AG beabsichtigt, die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Expansion der Streaming-Plattform für live Sport-Events „STAIDIUM“ in den USA, sowie zur Finanzierung des Working Capitals der Unternehmensgruppe, zu nutzen.

Das Grundkapital der Gesellschaft von momentan EUR 34.040.376,00 wird folglich um EUR 1.384.132,00 durch Ausgabe von 1.384.132 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie („Neue Aktien“) auf EUR 35.424.508,00 erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilsberechtigt. Die Neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie im Bezugsverhältnis von 22:1 angeboten.

Die Kapitalerhöhung bedarf noch der Eintragung in das Handelsregister. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Eintragung kurzfristig beantragen. Die Einbeziehung der 1.384.132 Neuen Aktien in den Handel an der Frankfurter Börse wird voraussichtlich in der 28. Kalenderwoche 2024 erfolgen.

