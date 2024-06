EQS-News: PANDION AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

PANDION AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023



28.06.2024

Diversifiziertes Geschäftsmodell und hochwertige Projekte an attraktiven Standorten sichern positive Entwicklung trotz des schwierigen Marktumfelds

Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 46,5 Mio. Euro, Jahresüberschuss bei 33,4 Mio. Euro

Positiver Ausblick für 2024 mit stabiler Ergebniserwartung in sich aufhellendem Marktumfeld

Köln, 28. Juni 2024 – Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat heute seinen Geschäftsbericht mit dem geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demnach liegt das Ergebnis vor Steuern trotz der schwierigen Marktlage bei 46,5 Mio. Euro (Vj.: 61,9 Mio. Euro). Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich Bestandsveränderungen) beläuft sich auf 518,0 Mio. Euro. (Vj.: 577,4 Mio. Euro). Das Konzerneigenkapital (inkl. Mezzaninekapital) erhöhte sich durch das positive Jahresergebnis auf 371,0 Mio. Euro (31.12.2022: 357,0 Mio. Euro); die Eigenkapitalquote liegt infolge der erhöhten Bilanzsumme bei 22,9 % und damit auf einem sehr soliden Niveau (31.12.2022: 24,6 %).

„Das Jahr 2023 war ein weiteres Anpassungsjahr für den Immobilienmarkt in Deutschland. Dank unseres diversifizierten Geschäftsmodells mit zwei Asset-Klassen und dem Fokus auf hochwertige Projekte an guten bis sehr guten Standorten in den deutschen A-Städten konnten wir mit 46,5 Mio. Euro ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern erzielen. Die rückläufige Inflation, in Verbindung mit einer ersten Zinssenkung, sowie die degressive AfA setzen in diesem Jahr erste positive Impulse, die auf eine schrittweise Erholung des Marktes hoffen lassen. Für 2024 erwarten wir mit rund 50 Mio. Euro ein Ergebnis vor Steuern ungefähr auf dem Niveau von 2023“, so Reinhold Knodel, Vorstandsvorsitzender und Inhaber der PANDION AG.

Im Geschäftsjahr hat die PANDION-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 305,4 Mio. Euro erzielt, die hauptsächlich aus der Übergabe von Wohnungsbauprojekten in München, Berlin, Köln und im Raum Stuttgart resultierten. In Verbindung mit einer Bestandserhöhung in Höhe von 212,6 Mio. Euro ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 518,0 Mio. Euro, die insgesamt leicht oberhalb der Planung liegt. Trotz des schwierigen Marktumfelds hat PANDION alle laufenden Projekte weiter vorangetrieben.

Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Die PANDION-Gruppe legt ihren Fokus auf die Stabilisierung des Geschäfts, um im aktuellen Umfeld eine ausgewogene Bilanz- und Finanzierungsstruktur zu gewährleisten. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr eine weitere Stabilisierung des Immobilienmarktes und prognostiziert auf Basis der im Bau befindlichen Projekte ein Umsatzvolumen von rund 900 Mio. Euro einhergehend mit einer steigenden Gesamtleistung. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von rund 50 Mio. Euro und somit ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2023 erwartet.

Der Geschäftsbericht 2023 ist auf der Unternehmenswebseite unter https://pandion.de/investor-relations/ abrufbar.

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.000 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 6 Milliarden Euro, davon rund 3,4 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Kontakt:

PANDION AG

Janina Wickel, Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221 71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de

Homepage: www.pandion.de, www.officehome.de



Investor Relations

IR.on AG

Fabian Kirchmann, Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

Homepage: www.ir-on.com

