Jens Fehlinger wird neuer Chef der Lufthansa-Tochter Swiss

Berlin (Reuters) - Der Lufthansa-Manager Jens Fehlinger wird Chef der Konzerntochter Swiss Airlines.

Der 43-Jährige tritt sein neues Amt zum 1. Oktober an und folgt damit auf Dieter Vranckx, der zum 1. Juli 2024 in den Vorstand der Lufthansa Group wechselt, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Fehlinger habe seine Karriere 2006 bei der Lufthansa Gruppe begonnen und in den folgenden Jahren viele Managementfunktionen übernommen. So leitete er etwa die Strategie- und Geschäftsentwicklung von Lufthansa Airlines. Zuletzt managte Fehlinger als Co-Geschäftsführer die Fluggesellschaft Lufthansa Cityline und baute gleichzeitig die neue Airline Lufthansa City Airlines auf.

Fehlinger besitzt eine Verkehrspilotenlizenz für den Airbus A320 und fliegt aktuell für Lufthansa Cityline. Der zweifache Vater studierte Luftfahrtsystemtechnik und -management in Bremen sowie Verkehrswesen an der TU Darmstadt. Bis zum Antritt von Fehlinger im Oktober soll Swiss-Vorstand Heike Birlenbach die Lufthansa-Tochter vorübergehend leiten.

