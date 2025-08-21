Boeing verhandelt mit China über Auftrag für bis zu 500 Flugzeuge

Der US-Flugzeugbauer Boeing verhandelt einem Medienbericht zufolge über einen Großauftrag aus China.

Es gehe um bis zu 500 Flugzeuge und über Details werde noch gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Die Boeing-Aktie legte vorbörslich um zwei Prozent zu.

Ein solcher Abschluss wäre die erste große chinesische Bestellung bei Boeing seit der vorherigen Amtszeit von US-Präsident Donald Trump (2017-2021). Der Auftrag könnte zudem das Kernstück eines Handelsabkommens zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sein. Die Verhandlungen dazu laufen noch.

Für Boeing wäre ein so großer Auftrag ein Durchbruch auf dem zweitgrößten Luftfahrtmarkt der Welt. Dort waren die Bestellungen angesichts der Handelsspannungen zwischen den USA und China ins Stocken geraten. Der Konzern könnte damit auch den Abstand zu seinem Rivalen Airbus verringern, der in den vergangenen Jahren in China weit davongezogen ist. Flugzeugkäufe sind in diesem Jahr zunehmend zu einem Merkmal von Trumps diplomatischen Besuchen geworden. Während seiner Reise in den Nahen Osten Anfang des Jahres sicherte sich Boeing einige seiner bisher größten Aufträge, darunter eine Bestellung von Qatar Airways über 160 Großraumflugzeuge.