WDH: IG BAU ruft zu Warnstreik bei Hochtief auf

(Im ersten Satz wurde der Tag des Warnstreiks ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Konflikt um den Haustarifvertrag beim Baukonzern Hochtief hat die IG Bauen Agrar Umwelt zu einem Warnstreik am Montag aufgerufen. Die Beschäftigten sollen die Arbeit unter anderem in den Niederlassungen Köln, Düsseldorf und Berlin ganztägig, in Frankfurt, Hamburg, München sowie am Hauptstandort Essen von 11 bis 14 Uhr einstellen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Sie ist unzufrieden mit den bisherigen Angeboten zu Gehaltssteigerungen für die rund 2500 Tarifbeschäftigten. Hochtief habe zwei Rekordjahre hinter sich und müsse die Beschäftigten angemessen beteiligen, erklärte IG BAU-Vorstandsmitglied Nicole Simons. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 8. Juli terminiert./ceb/DP/mis