Aktien New York: Mit leichten Aufschlägen in zweites Börsenhalbjahr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit leichten Aufschlägen in die neue Börsenwoche und in das zweite Halbjahr 2024 gegangen. Sie schlossen sich damit am Montag damit den Kursgewinnen an den europäischen Aktienmärkten an. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 39 323 Zähler moderat zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 5474 Punkte aufwärts. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 lag bei 19 707 Punkten, ein Aufschlag von 0,1 Prozent./bek/he