Dax zur Eröffnung nach Frankreich-Wahl höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag Berechnungen von Bankhäusern und Brokern zufolge mit Gewinnen starten.

Die Nervosität vor den Frankreich-Wahlen hatte Europas Börsen zum Wochenschluss gebremst. Der Dax war am Freitag kaum verändert bei 18.235 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachdem der rechte Rassemblement National (RN) Nachwahl-Befragungen zufolge die erste Runde der französischen Parlamentswahl gewonnen hat, warten Investoren mit Spannung auf den zweite Wahlgang am nächsten Sonntag. Im Gegensatz zur ersten Runde reicht in der zweiten Runde eine einfache Mehrheit, um direkte Mandate in den Wahlkreisen zu gewinnen.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Montag zudem die Verbraucherpreisdaten für Juni. Im Mai hatte die Teuerung erstmals in diesem Jahr angezogen. Die Verbraucherpreise legten um 2,4 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eröffnet am Abend das jährliche Geldpolitik-Forum im portugiesischen Sintra. In dem Städtchen im Nordwesten von Lissabon kommen bis zum 3. Juli Notenbanker und Akademiker aus aller Welt zusammen, um über die Inflationsentwicklung und den richtigen Zinskurs zu diskutieren.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 18.235,45

Dax-Future 18.526,00

EuroStoxx50 4.894,02

EuroStoxx50-Future 4.926,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 39.118,86 -0,1%

Nasdaq 17.732,60 -0,7%

S&P 500 5.460,48 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 39.603,16 +0,1%

Shanghai 2.976,47 +0,3%

Hang Seng Kein Handel

