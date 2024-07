EQS-News: q.beyond erhält höchsten VMware-Partnerstatus „Pinnacle Partner“ im Broadcom Advantage Program

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond erhält höchsten VMware-Partnerstatus „Pinnacle Partner“ im Broadcom Advantage Program



01.07.2024 / 10:00 CET/CEST

q.beyond erhält höchsten VMware-Partnerstatus „Pinnacle Partner“ im Broadcom Advantage Program

Erste Cloud-Wahl für mittelständische Unternehmen

Vollständig souveräne Private-, Public oder Hybrid-Clouds

Höchste Partnerstufe als VMware Cloud Service Provider (VCSP)

Köln, 1. Juli 2024 – Die q.beyond AG hat ihre Partnerschaft für VMware-Lösungen erneuert und ist jetzt Pinnacle Partner für die Cloud-Lösungen des Virtualisierungsspezialisten, der zum Broadcom-Konzern gehört. Kunden von q.beyond haben hierdurch die vollkommene Wahlfreiheit bei der Ausgestaltung ihrer Cloud-Landschaft. Dazu zählen Private-Cloud-Lösungen auf VMware-Basis in den zertifizierten, deutschen Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond, Public-Cloud-Lösungen aller großen Anbieter wie Microsoft Azure, AWS oder Google sowie hybride Cloud-Szenarien.

Mit der höchsten Partnerstufe werden ausschließlich VMware-Partner ausgezeichnet, die über ein umfassendes technologisches Know-how und weitreichende Praxis-Expertise verfügen.

Starkes Partner-Commitment

„Als Pinnacle-Partner werden die Expertise, die Erfahrung und der Einfluss von q.beyond in der Branche eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud zu begleiten“, sagt Ahmar Mohammad, Vice President, Partners, Managed Services und Solutions GTM, VMware Cloud Foundation Division bei Broadcom. „Die VCSP Pinnacle-Stufe ist darauf ausgelegt, engere Beziehungen zu unseren wertvollsten VCSP-Partnern aufzubauen, um Kunden bei der Implementierung eines hocheffizienten Cloud-Betriebsmodells zu unterstützen, das die Skalierbarkeit und Agilität der Public Cloud mit der Sicherheit und der Leistung der Private Cloud kombiniert.“

Mittelständische sowie größere Unternehmen begleitet q.beyond vollumfassend auf dem Weg zu einer modernen IT-Landschaft: von der ersten Beratung über die Transition bis hin zum fortlaufenden Betrieb und der Weiterentwicklung der Infrastruktur- und Applikationslandschaft. „Durch diesen gestärkten Partner-Status der höchsten Kategorie profitieren unsere Kunden unmittelbar von den VMware-Innovationen“, so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. „Als Trusted Advisor halten wir zudem eine einzigartige sowie standardisierte Methode für die Digitalisierungslandkarte im Mittelstand bereit und verschaffen unseren Kunden so einen Vorsprung im Wettbewerb.“

Zuletzt wurde q.beyond durch die Computerwoche als einer der besten Managed Service Provider 2024 am deutschen Markt ausgezeichnet und zählt laut dem aktuellen Ranking der Marktbeobachter von Lünendonk erneut zu den führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland.





