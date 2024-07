Aktien New York: Dow stagniert - Nasdaq nähert sich Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne einheitliche Tendenz haben sich am Dienstag die Aktienmärkte in den USA präsentiert. Während der Leitindex Dow Jones Industrial mangels Impulsen mehr oder weniger auf der Stelle trat, nahm der Tech-Index Nasdaq 100 Kurs auf ein Rekordhoch.

Angetrieben wurde der Nasdaq 100 vor allem von den Kursgewinnen von Schwergewichten wie Apple , Tesla , Amazon , der Google -Holding Alphabet und Meta . Die Papiere von Apple und Amazon erreichten Rekordhochs. Zuletzt stieg der Nasdaq 100 um 0,65 Prozent auf 19.940 Punkte. Das Rekordhoch vom Freitag lag bei gut 20.000 Punkten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich hingegen mit 39.182 Zählern nahezu unverändert zum Vortag. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer bewegte sich in einer sehr engen Tagesspanne. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,25 Prozent auf 5.489 Punkte zu.

Erst am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Börsenwoche an. Dieser könnte wichtige Hinweise auf Ausmaß und Tempo möglicher Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geben - oder aber über deren Ausbleiben, was an der Börse für Enttäuschung und fallende Kurse sorgen könnte. Zuvor findet am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt und am Donnerstag bleiben die Börsen wegen des Feiertags Independence Day geschlossen.

Mit Blick auf die Einzeltitel war die Nachrichtenlage dürftig. Tesla-Aktien knüpften nahtlos an die jüngste Rally an und zogen um weitere 8 Prozent nach oben. Sie erreichten den höchsten Stand seit Januar. Der Hersteller von Elektroautos hat im zweiten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert, als Analysten im Mittel erwartet hatten. Die Auslieferungen in den USA und Europa dürften sich im Juni verbessert haben, schrieb Tom Narayan von der Bank RBC.

Die Aktien von Paramount Global stiegen dank neu entfachter Übernahmefantasie um 4,3 Prozent. Der "New York Times" zufolge erwägt Milliardär Barry Diller, die Kontrolle über den Medienkonzern zu erlangen. Zuletzt waren Gespräche zwischen der Muttergesellschaft der Fernsehsender CBS, MTV und Nickelodeon und dem Wettbewerber Skydance Media gescheitert. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge haben sich Paramount, Dillers Medienunternehmen IAC und National Amusements bisher nicht zu dem Bericht geäußert./bek/he