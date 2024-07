EQS-News: Der SuperBridge Summit 2024 ermöglicht ein Gipfeltreffen der globalen Führungskräfte der ‚Nächsten Generation‘ für wirtschaftliche Innovation

EQS-News: SuperBridge Summit Dubai / Schlagwort(e): Sonstiges

Der SuperBridge Summit 2024 ermöglicht ein Gipfeltreffen der globalen Führungskräfte der ‚Nächsten Generation' für wirtschaftliche Innovation



Das Thema des diesjährigen Gipfels – ‚Innovate for Next Gen’, wird die Beschäftigung mit verschiedenen Elementen beinhalten, die entscheidend für die Zukunft der Weltwirtschaft sein werden

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, den 28. Juni 2024/APO Group/ -- Das Dubai World Trade Centre (DWTC) und der SuperBridge Council haben angekündigt, dass die mit Spannung erwartete zweite Ausgabe des SuperBridge Summit 2024 (https://SuperBridgeDubai.com) am 15.-16. Oktober 2024 im One&Only One Za’abeel in Dubai abgehalten wird. Der zweitägige Gipfel wird zeitgleich mit dem GITEX Global stattfinden, wodurch künftige Führungskräfte der Weltwirtschaft an einem Veranstaltungsort zusammenkommen.

Das Thema des diesjährigen Gipfels – ‚Innovate for Next Gen’, wird die Beschäftigung mit verschiedenen Elementen beinhalten, die entscheidend für die Zukunft der Weltwirtschaft sein werden. Hierbei gibt es fünf wichtige Themenkomplexe: ‚Economic Powerhouse’ (wirtschaftlicher Motor), ‚Technology and Industrial Transformation’ (Technologie und industrielle Transformation), ‚Leadership and Human Equity’ (Führung und Humankapital) , ‚Life and Wellbeing’ (Leben und Wohlergehen) sowie ‚Wealth and Investment’ (Wohlstand und Investment). Der Begriff ‚innovate’ im Motto des Gipfels verkörpert einen proaktiven Ansatz, nach Lösungen für die dringendsten weltweiten Herausforderungen zu suchen, während ‚Next Gen’ die multidimensionalen Facetten der globalen Wirtschaftskräfte, der Technologie, der Führung, des Wohlstands und des Investments hervorhebt.

Im Anschluss an den Erfolg der Ausgabe des Vorjahres, bei der 58 hochrangige Redner – einschließlich sieben Ministern aus Ländern wie den VAE, Ägypten, Pakistan, Marokko, Benin und Libanon – auftraten, haben mehrere wichtige Redner ihr Interesse an einer erneuten Teilnahme bekundet. Zum ersten Gipfel kamen mehr als 400 Vorsitzende und CEOs sowie über 2000 C-Level-Führungskräfte als Teilnehmer, die insgesamt für eine Kapitalbasis von 3,5 Billionen US-Dollar bei 140 Finanzinstituten mit einem kombinierten Unternehmensvermögen von 900 Milliarden US-Dollar verantwortlich sind. Am Gipfel nahmen auch die Vertreter des Wirtschaftsministeriums der VAE und führende Konzerne wie u.a. Trip.com, Asset Management One (Japan) und Beijing Academy of AI teil.

Seine Exzellenz Helal Saeed Almarri, Generaldirektor des Dubai Department of Economy and Tourism und des DWTC, erklärte: „Die Ausrichtung des SuperBridge Summit 2024 unterstreicht unsere strategische Rolle als globales Verbindungsglied für Innovation und überregionale Investitionen. Unsere hochentwickelte Finanzinfrastruktur, der Einsatz für Spitzentechnologien und unsere visionäre Führung passen hervorragend zum Ziel des Gipfels, die nächste Generation der Führungskräfte zu fördern. Das Streben von Dubai nach wirtschaftlicher Diversifizierung, einem hohen Lebensstandard und einem erfolgreichen Geschäftsumfeld macht es zum perfekten Ort, um globale Innovatoren zu inspirieren und es ihnen zu erlauben, geschäftliche Kontakte zu knüpfen.”

Vanessa Xu, Executive Chairman & CIO von VS Partners und Mitbegründerin des SuperBridge Council, fügte hinzu: „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir die zweite Ausgabe des SuperBridge Summit ausrichten werden, der eine visionäre und kühne Initiative darstellt, die durch unsere Zusammenarbeit mit dem DWTC möglich gemacht wurde. Der überwältigende Erfolg der Ausgabe des Vorjahres belegt die wirtschaftliche Stärke in den östlichen und südlichen Regionen der Welt. Der Gipfel dient als Drehscheibe für fachübergreifende und internationale Partnerschaften und stellt aufstrebende Talente in den Mittelpunkt, die sich den globalen Herausforderungen direkt stellen.”

Der SuperBridge Summit ist auch dafür bekannt, dass er positive wirtschaftliche Auswirkungen für die Beteiligten haben kann. So hat beispielsweise Trip.com, der Gründungssponsor beim Gipfel des Vorjahres, im Anschluss an diese Veranstaltung eine Niederlassung in Dubai eröffnet und größere Initiativen zum Ausbau seines Reiseangebots gestartet. Außerdem wurde ein Prototyp und eine Live Demo einer Tokenisierungsplattform namens Project Diamond von Coinbase Asset Management beim Gipfel vorgestellt, was ein lebhaftes Interesse hervorrief. Die Plattform ist inzwischen live.

Weitere Informationen über den (https://SuperBridgeDubai.com)

