ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank dreht H&M-Votum auf 'Buy' - Ziel nun 200 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat H&M um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 200 schwedische Kronen angehoben. Das Potenzial für strukturelle Verbesserungen des Modehändlers werde vom Markt nicht vollständig erkannt, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren würdigten zwar die Normalisierung von Umsatz und Margen, doch das strukturelle Gewinnwachstum dürfte auch höher ausfallen. Er verwies bei dieser Annahme auf neue modische Akzente, Ladenumgestaltungen, ein besseres Bestandsmanagement, Verbesserungen in der Lieferkette und das Kostenmanagement./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

