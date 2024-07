DAX® - Diese Marken sollten Sie kennen!

Gestern musste der DAX® einen Nackenschlag hinnehmen. Die am Vortag getesteten Schlüsselbarrieren aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.398 Punkten) sowie der oberen Begrenzung einer potenziellen Flaggenkonsolidierung (akt. bei 18.382 Punkten) erwies sich somit als zu hohe Hürde (siehe Chart). Unter dem Strich bildet dieses Widerstandsbündel weiterhin eine ganz entscheidende Hürde. Auf der Unterseite wurde dagegen das Tief vom 26. Juni bei 18.046 Punkten getestet. In diesem Dunstkreis hat der DAX® in den letzten Handelstagen mehrfach wichtige Tiefs ausgeprägt und ansonsten gibt es ja noch die zyklischen Verlaufstiefs bei 17.970/17.951 Punkten. Bei 17.905 Punkten verläuft derzeit zudem die Trendlinie, welche die verschiedenen Hochpunkte seit dem Jahr 2015 miteinander verbindet. Charttechnisch haben wir damit die wichtigsten Leitplanken umrissen. Während es auf der Unterseite die 18.000er-Marke zu verteidigen gilt, bedarf es auf der Oberseite einer „bullishen“ Auflösung der eingangs beschriebenen Korrekturflagge, um dem DAX® wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

