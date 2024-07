Arbeitsmarkt sendet gemischte Signale - Biden vor Aufgabe?

Am Freitag sehen wir vor Handelsbeginn mehr neu geschaffene Stellen ausserhalb der Landwirtschaft. 206k neue Stellen, erwartet worden waren lediglich 200k.

Gleichzeitig steigt die Arbeitslosenquote auf 4,1 % und liegt damit über den erwartenden 4 Prozent der Konsensschätzungen.

Gleichzeitig bekommt US Präsident Biden immer mehr politischen Gegenwind zu spüren und muss in einem ABC Interview sein Tauglichkeit für das Amt unter Beweis stellen.



00:00 Intro

00:20 Überblick

01:22 Arbeitsmarkt | FED

04:28 Inflation | FED | Zinssenkungen

05:55 Europa | Japan | Geopolitik

08:33 Aktienmarkt Eurozone | US Wahl

12:13 Samsung | Foxconn | Aixtron | BNP & Axa

13:48 Tesla | Flooring

15:33 Mod Pizza | Neiman Marcus

16:28 Immobilienmarkt | Versicherungen

17:26 Boeing | Telekommunikation | Amazon

18:15 Lyft | Porsche | Meta | Microsoft

20:30 noplace & Apple | Nvidia | Softbank

21:55 Constellation Brands

23:23 Ausblick nächste Woche



