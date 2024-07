Tesla - Kreuzwiderstand überwunden!

In den letzten beiden Wochen ist die Tesla-Aktie wieder auf die Überholspur gewechselt. Charttechnisch geht diese Entwicklung mit dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation einher (siehe Chart) – auch der „HSBC Trendkompass“ signalisiert wieder einen kurz- und langfristigen Haussetrend. Rein rechnerisch hält das Trendwendemuster ein Kursziel im Bereich von 260 USD bereit. Diese Zielmarke harmoniert gut mit dem Hoch vom Dezember 2023 bei 265,10 USD. Auf dem Weg in diese Region hat der E-Autotitel zudem gerade eine ganz wichtige Hürde genommen. Gemeint ist die Widerstandszone aus dem Abwärtstrend seit Juli 2023 und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 229,91/231,14 USD). Damit liegt nochmals ein wichtiger charttechnischer Katalysator vor. Rückenwind kommt darüber hinaus von Seiten der trendfolgenden Indikatoren MACD und RSL. Letzterer bildet auf Monatsbasis einen Boden aus. Apropos andere Zeitebenen: Auf Quartalsbasis liegt ein lehrbuchmäßiges Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. „Hammers“ vor. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die o. g. Schlüsselzone bei 230 USD zurückzufallen.

Tesla (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.