Apple - Auf Rekordhoch!

Bei der Apple-Aktie hatten wir zuletzt „von der Mutter aller Tradingranges“ gesprochen. Vielmehr „von der Auflösung der Mutter aller Tradingranges“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 13. Juni). Letzteres macht sich bezahlt, sodass der Technologietitel sein Allzeithoch bis auf 226,45 USD ausbauen konnte. Um die Tragweite des Ausbruchs aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster hervorzuheben, bietet sich der Blick auf den Quartalschart des Titels an. Vier Quartale in Folge pendelte das Papier seitwärts, ehe jüngst der Ausbruch erfolgte. D. h. die hohe Zeitebene lässt ebenfalls auf einen nachhaltigen und validen Ausbruch hoffen. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus dem trendbestätigenden Kursmuster auf rund 235 USD taxieren. An dieser Stelle wird es interessant, denn zuvor hatte der Technologietitel zwischen 125 USD und gut 180 USD schon einmal eine breitere Schiebezone ausgeprägt (siehe Chart). Das eigentlich spannende ist aber, dass auch diese größere Tradingrange ein Kursziel von 235 USD bereithält. Mit anderen Worten: Zwei Formationen – das gleiche Ziel! Als strategische Absicherung bietet sich indes die alte Ausbruchszone bei rund 200 USD an.

Apple (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

