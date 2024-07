IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot erweitert die Vega Zone mit hervorragenden Abschnitten, einschließlich 9,7 Meter mit 5,16 % Li2O und 35,3 Meter mit 2,40% Li2O

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot erweitert die Vega Zone mit hervorragenden Abschnitten, einschließlich 9,7 Meter mit 5,16 % Li2O und 35,3 Meter mit 2,40% Li2O

Highlights

- Beachtliche Expansion der vor kurzem entdeckten hochgradigen Vega Zone im Spodumen-Pegmatit CV13. Highlights aus dem Winter-Bohrprogramm 2024 beinhalten:

o 51,7 m mit 1,77 % Li2O, einschließlich 9,7 m mit 5,16 % Li2O (CV24-525).

o 35,3 m mit 2,40 % Li2O, einschließlich 17,4 m mit 3,12 % Li2O (CV24-520).

o 34,8 m mit 1,87 % Li2O, einschließlich 19,1 m mit 3,17 % Li2O (CV24-524).

o 41,5 m mit 2,00 % Li2O, einschließlich 10,6 m mit 3,50 % Li2O (CV24-510).

- Die Vega Zone wird als relativ flach bis leicht abfallend und oberflächennah interpretiert, über ein Gebiet von ~380 m x 220 m mit einer wahren Mächtigkeit von ~8 bis 30+ m, in einem größeren mineralisierten Pegmatitkörper eingelagert. Sie bleibt in mehrere Richtungen offen.

- Die Ergebnisse für alle Bohrlöcher aus dem Winterprogramm 2024 wurden jetzt berichtet - 50.961 m (121 Bohrlöcher) in CV5 und 11.557 m (45 Bohrlöcher) in CV13.

- Die Vega Zone ist ein wichtiges Ziel für das derzeitige Sommer-Herbst-Bohrprogramm. Die bisher abgegrenzte Mineralisierung bleibt in mehreren Richtungen offen.

- Patriot wird die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für das Corvette Projekt, einschließlich der beiden Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13, im August 2024 zeitgerecht fertigstellen.

Darren L. Smith, Vice President of Exploration von Patriot, kommentiert: Die letzten Bohrlöcher aus unserem vor kurzem abgeschlossenen Winterprogramm in CV13 bestätigen eine bedeutende Entdeckung von hochgradigem Spodumen-Pegmatit in der Vega Zone, mit hochgradiger Mineralisierung, die jetzt über ein beachtliches Gebiet hinweg definiert wurde.

Derart hochgradige Ergebnisse in der Vega Zone - vergleichbar mit der Nova Zone in CV5 - einschließlich eines hervorragenden Abschnitts von 9,7 Metern mit einem Gehalt von mehr als 5 % Li2O, validieren das beachtliche Potenzial in CV13 sowie das Potenzial eines größeren Mineralisierungssystems in Corvette. Wir beabsichtigen, diese Entdeckung im Rahmen unseres vor kurzem begonnenen Sommer-Herbst-Bohrprogramms weiter abzugrenzen, fügte Herr Smith hinzu.

7. Juli 2024 - Vancouver, BC, Kanada, 8. Juli 2024 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die letzte Serie der Kernergebnisse aus dem Spodumen-Pegmatit CV13 im Rahmen des Winter-Bohrprogramms 2024 in der Liegenschaft Corvette, einschließlich der auf die kürzlich entdeckte hochgradige Vega Zone ausgerichteten Bohrlöcher, bekanntzugeben.

Die Liegenschaft Corvette, im Alleinbesitz des Unternehmens, (die Liegenschaft oder das Projekt) liegt in der Eeyou-Istchee-James-Bay-Region in Quebec. Der Spodumen-Pegmatit CV13 befindet sich etwa 3 Kilometer west-südwestlich des Spodumen-Pegmatits CV5 mit einer ersten Mineralressourcenschätzung (MRE) von 109,2 Millionen Tonnen mit 1,42 % Li2O Vermutet1 und etwa 13,5 km südlich der regionalen, ganzjährig nutzbaren Trans-Taiga-Straße und der Infrastruktur zur Energieversorgung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Vorläufige Querschnittinterpretation des geologischen Modells V13 in der Vega Zone. Die in dieser Meldung berichteten Ergebnisse für die Bohrlöcher CV24-492, 519, 524 und 525.

Kernergebnisse zu 16 Bohrlöchern, die im Winter-Bohrprogramm 2024 am Spodumen-Pegmatit CV13 ausgeführt wurden, werden in dieser Meldung berichtet (Abbildung 2 und Tabelle 1). Dies ist die letzte Serie von Kernergebnissen für die Bohrlöcher in CV13 in diesem Programm. Highlights, alle aus der Vega Zone, umfassen:

- 51,7 m mit 1,77 % Li2O, einschließlich 9,7 m mit 5,16 % Li2O (CV24-525).

- 35,3 m mit 2,40 % Li2O, einschließlich 17,4 m mit 3,12 % Li2O (CV24-520).

- 34,8 m mit 1,87 % Li2O, einschließlich 19,1 m mit 3,17 % Li2O (CV24-524).

- 41,5 m mit 2,00 % Li2O, einschließlich 10,6 m mit 3,50 % Li2O (CV24-510).

Diese vier Bohrlöcher (CV24-510, 520, 524 und 525) dienten der weiteren Prüfung des Entdeckungsbohrlochs in der Vega Zone (CV24-470), das 34,4 m mit 2,90 % Li2O, einschließlich 21,9 m mit 3,58 % Li2O, ergab (siehe Pressemeldung vom 6. Mai 2024) und die am 10. Juni 2024 berichteten Bohrlöcher (CV24-498, 499, 507 und 513).

Der bisher hochgradigste Abschnitt (von beachtlicher Mächtigkeit) in CV13 wird in dieser Meldung aus Bohrloch CV24-525 (9,7 m mit 5,16 % Li2O), dem letzten auf die Vega Zone ausgerichteten Bohrloch im Rahmen des Winterprogramms 2024, berichtet (Abbildung 5). Dieses Bohrloch beinhaltet fünf individuelle Kernproben (jede mit einer Mächtigkeit von 1,1 m bis 2,0 m) mit Analyseergebnissen >5 % Li2O und neun Proben >3 % Li2O.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Im Spodumen-Pegmatit CV13 im April 2024 ausgeführte Bohrlöcher.

Die geologische Modellierung (siehe vorläufige Querschnitte in Abbildung I, Abbildung 3 und Abbildung 4) deutet an, dass die Vega Zone relativ flach bis leicht abfallend und oberflächennah ist (ab einer vertikalen Tiefe von ~100 m ab der Oberfläche) und ein Gebiet von ungefähr 380 mal 220 m (Bohrlochabschnitt zu Bohrlochabschnitt) mit einer interpretierten wahren Mächtigkeit von ~8 bis 30+ m, in einem größeren, moderat bis stark mineralisierten Pegmatitkörper, umfasst. Die Vega Zone bleibt nach dem Winter-Bohrprogramm 2024 in mehrere Richtungen offen.

Die hochgradige Vega Zone im Pegmatit CV13 liegt etwa 6 km südwestlich und entlang des geologischen Trends der hochgradigen Nova Zone im Pegmatit CV5. Beide Zonen weisen mehrere Ähnlichkeiten wie Lithiumgehalte und äußerst grobe, von Dezimetern bis zu einem Meter große Spodumenkristalle auf (Abbildung 6). Beide Pegmatitzonen weisen jedoch unterschiedliche Ausrichtungen auf, wobei die Vega Zone relativ flach bis leicht einfallend ist, während die Nova Zone stark bis vertikal einfällt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Vorläufige Querschnittinterpretation des geologischen Modells CV13 in der Vega Zone. Die in dieser Meldung berichteten Ergebnisse für Bohrloch CV24-520.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Vorläufige Querschnittinterpretation des geologischen Modells CV13 in der Vega Zone. Die in dieser Meldung berichteten Ergebnisse für Bohrloch CV24-510.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.005.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.006.png

Abbildung 5: Hochgradiger Spodumen-Pegmatit-Bohrabschnitt aus der Vega Zone im Spodumen-Pegmatit CV13, mit Analyseergebnissen von 9,7 m mit 5,16 % Li2O (128,3 m bis 138,0 m) in Bohrloch CV24-525.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.007.jpeg

Abbildung 6: Äußerst ergiebiger Lithium-Pegmatit-Korridor in der Nähe der Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13.

Entlang des westlichen Arms von CV13 bestätigt Bohrloch CV24-506, dass der Pegmatit in diesem Gebiet mineralisiert ist und in der Tiefe offenbleibt, mit einem Abschnitt von 8,2 m mit 1,14 % Li2O (Abbildung 7). Der Hauptpegmatit in diesem Gebiet fällt nordöstlich um etwa 25° ab, mit einer Mächtigkeit von ungefähr 7 m bis 19 m.

Bisher wurde aus Ausbiss- und Bohrlochdaten bestätigt, dass sich der Spodumen-Pegmatit CV13 über eine Streichenlänge von mindestens 2,3 km und in eine Tiefe von mindestens 400 m erstreckt und an beiden Enden und in die Tiefe offenbleibt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.008.jpeg

Abbildung 7: Vorläufige Querschnittinterpretation des geologischen Modells CV13 am westlichen Arm. Die in dieser Meldung berichteten Ergebnisse für Bohrloch CV24-506.

Die Ergebnisse der im Rahmen des Winter-Programms 2024 ausgeführten Bohrlöcher wurden jetzt berichtet - 50.961 m (121 Bohrlöcher) in CV5 und 11.557 m (45 Bohrlöcher) in CV13. Eine aktualisierte MRE für das Projekt Corvette, die Bohrarbeiten im April 2024 (d.h. das Ende des Winter-Bohrprogramms 2024) in den Pegmatiten CV5 und CV13 beinhaltet, ist für August 2024 geplant.

Ein Nachfolge-Bohrprogramm bei CV13, das auf die bessere Abgrenzung der hochgradigen Vega Zone ausgerichtet ist, findet derzeit im Rahmen des Sommer-Herbst-Bohrprogramms statt. Ungefähr 10.000 Bohrmeter, die auf die Vega Zone im Spodumen-Pegmatit CV13 und den direkten Korridor ostwärts in Richtung des Spodumen-Pegmatits CV5 abzielen, werden in Erwägung gezogen.

Hauptfokus und Ziel des Sommer-Herbst-Programms sind jedoch die Bohrarbeiten im Spodumen-Pegmatit CV5, um die Zuversicht in die Aufwertung der MRE von der Kategorie Vermutet in die Kategorie Angedeutet zu stärken. Diese Arbeiten sollen eine Mineralressourcenschätzung von genügend Umfang und Zuversicht (in die Klassifikation Angedeutet) zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt, die derzeit für die zweite Hälfte 2025 geplant ist, untermauern.

Die Ergebnisse zu den Kernproben für die hier berichteten Bohrlöcher aus dem Spodumen-Pegmatit CV13 für alle Pegmatitabschnitte von mehr als 2 Metern sind in Tabelle I dargestellt. Die Lagen und Eigenschaften der Bohrlöcher sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Kernanalyseergebnisse für die hierin gemeldeten Bohrlöcher beim Spodumen-Pegmatit CV13.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.009.png

Tabelle 2: Eigenschaften der hierin gemeldeten Bohrlöcher beim Spodumen-Pegmatit CV13.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76163/Patriot_070824_DEPRCOM.010.png

1 Die Mineralressourcenschätzung für CV5 (109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O und einem Wirksamkeitsdatum vom 25. Juni 2023 (bis zum Bohrloch CV23-190) gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben. Auf Grundlage des enthaltenen Lithiumcarbonatäquivalents (LCE) die größte Ressource auf dem amerikanischen Kontinent.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, das den besten Praktiken der Branche entspricht, wurde in das Programm aufgenommen und umfasst die systematische Einfügung von Quarzblanks und zertifizierten Referenzmaterialien in die Probenchargen mit einer Rate von etwa 5 %. Zusätzlich wurden Analysen von Trübenteil- und Probenduplikaten durchgeführt, um die analytische Präzision zu bewerten, und externe (sekundäre) Trübenteil-Duplikate des Labors wurden im Primärlabor für nachfolgende Kontrollanalysen und Validierungen vorbereitet.

Alle entnommenen Kernproben wurden an das Labor von SGS Canada in Val-dOr oder Radisson in Quebec zur Probenaufbereitung (Code PRP90 special) gesendet, die eine Trocknung bei 105 °C, eine Zerkleinerung auf 90 % (2 mm), eine Riffelungsteilung von 250 g sowie eine Pulverisierung auf 85 % (75 µm) umfasst. Die Trüben wurden auf dem Luftweg zum Labor von SGS Canada in Burnaby in British Columbia transportiert, wo die Proben homogenisiert und in weiterer Folge mittels Natriumperoxidfusion mit ICP-AES/MS-Abschluss (Codes GE_ICP91A50 und GE_IMS91A50) auf mehrere Elemente (einschließlich Lithium und Tantal) analysiert wurden.

Über den CV-Lithium-Trend

Der CV-Lithium-Trend ist ein aufstrebender Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen 2017 entdeckte und der sich Interpretationen zufolge über mehr als 50 km auf dem Konzessionsgebiet Corvette erstrecken soll. Das Kerngebiet umfasst den ca. 4,6 km langen Spodumen-Pegmatit CV5, der eine erste Mineralressourcenschätzung von 109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O in der Kategorie Vermutet1 enthält.

Bis heute wurden auf dem Konzessionsgebiet Corvette acht (8) verschiedene Lithium-Pegmatit-Anhäufungen entdeckt - CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12, CV13 und das kürzlich entdeckte CV14. In Anbetracht der Nähe einiger Pegmatitausbisse zueinander sowie der flachen Bodenbedeckung in diesem Gebiet ist es wahrscheinlich, dass einige der Ausbisse eine diskontinuierliche Oberflächenexposition eines einzelnen, größeren Pegmatit-Ausbisses" unter der Oberfläche darstellen.

Qualifizierter Sachverständiger/sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Corvette beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer ersten Schätzung eine vermutete Mineralressource1 von 109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O aufweist. Basierend auf dem enthaltenen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) ist es als größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem amerikanischen Kontinent sowie als eine der zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt einzustufen. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette zahlreiche weitere Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden haben, sowie bedeutende Gebiete mit aussichtsreichen Trends, dessen Bewertung noch aussteht.

1 Die Mineralressourcenschätzung für CV5 (109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O und einem Wirksamkeitsdatum vom 25. Juni 2023 (bis zum Bohrloch CV23-190) gemeldet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben. Auf Grundlage des enthaltenen Lithiumcarbonatäquivalents (LCE) die größte Ressource auf dem amerikanischen Kontinent.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Brad Seward

Vice President, Investor Relations

T: +61 400 199 471

E: bseward@patriotbatterymetals.com

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, technische Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über: den Abschluss und die Veröffentlichung einer aktualisierten MRE für das Konzessionsgebiet, das Potenzial der Vega Zone, Aussagen über die Kontinuität des Spodumen-Pegmatits auf CV5, sowie Aussagen über die Wahrscheinlichkeit, dass einige der Ausbisse einen nicht durchgängigen Aufschluss eines einzigen größeren Pegmatit-Ausbisses unter der Oberflache darstellen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen, dass die geplanten Explorationsarbeiten und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets weiterhin unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX-Listing Rule 5.22)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX-Listing Rule 5.8 am 31. Juli 2023 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung keine neuen, von der sachkundigen Person überprüften Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der sachkundigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemeldung nicht wesentlich geändert wurden.

