Nach den ermutigenden Zahlen zur E-Rezept-Einführung aus der Vorwoche ist die Rally der Redcare-Pharmacy-Aktie am Montag weitergegangen. Mit einem Anstieg um zuletzt 4,1 Prozent auf 140,10 Euro knüpften die Titel der Online-Apotheke an ihre dreitägige Rally an. Sie erreichten ihren höchsten Stand seit April.

Am vergangenen Dienstag waren die Aktien noch bei 108 Euro zu haben, doch seither haben sie nun schon fast 30 Prozent an Wert gewonnen. Dafür maßgeblich waren im Verlauf erste Umsatzzahlen zum frisch eingeführten E-Rezept, die am vergangenen Donnerstag vorgestellt wurden und auch bei Analysten positives Feedback bekamen. Besonders optimistisch positionierte sich am vergangenen Freitag die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 182 Euro, das auf dem aktuellen Niveau nochmals 30 Prozent an Kurspotenzial verspricht.

