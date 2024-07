Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den weltweit führender Foundry-Dienstleister Taiwan Semiconductor. Taiwan Semi profitiert schon lange von der Verlagerung hin zu einem höheren Halbleiteranteil in mobilen Geräten und Cloud-Centern, die jüngste KI-Entwicklung im Technologiesektor kommt da noch on top und sorgt für äußerst rosige Aussichten der zukünftigen Entwicklung. Kann man aber nun nach einem 90-prozentigen Anstieg in den letzten 12 Monaten hier noch zugreifen?

