Scholz nicht besorgt um Bidens Verfassung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht US-Präsident Joe Biden angesichts der Debatte um dessen Gesundheit gut gerüstet als Gastgeber des bevorstehenden Nato-Gipfels in Washington.

Auf die Frage, ob er besorgt sei, dass der 81-jährige Biden von den Strapazen des dreitägigen Treffens überfordert sein könnte, antwortete Scholz am Dienstag in Berlin vor seinem Abflug in die US-Hauptstadt: "Nein, diese Sorge habe ich nicht." Aus seinen vielen Gesprächen mit Biden wisse er, "dass er diesen Gipfel sehr gut und sehr präzise mit uns zusammen vorbereitet hat", betonte der Kanzler. "Insofern wird das auch ein sehr erfolgreicher Gipfel sein."

In Zentrum des Treffens wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Die Nato wird dabei ihre Haltung bekräftigen, so lange an der Seite des kriegsgeschundenen Landes zu stehen, wie dies erforderlich ist, wie Scholz noch einmal betonte.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)