Die meistgehandelten Produkte: Airbnb profitiert von der Reisezeit

Auch Netflix und Airbnb Calls wurden aufgrund positiver Marktentwicklungen und hoher Nachfrage stark gehandelt. Munich Re konnte Anfang des Jahres beeindruckende Q1-Ergebnisse mit einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr vorweisen. Diese starken Finanzergebnisse und die stabile operative Leistung haben das Vertrauen der Investoren gestärkt, was die hohe Handelsaktivität erklärt​. Auch die Apple Call-Optionen waren sehr gefragt, da das Unternehmen kürzlich starke und optimistische Zukunftsprognosen präsentiert hat. Netflix und Airbnb Calls wurden ebenfalls stark gehandelt, was auf die anhaltend hohe Nachfrage und positive Entwicklungen in ihren jeweiligen Märkten zurückzuführen ist. Netflix profitierte von einem stetigen Anstieg der Abonnentenzahlen und neuen beliebten Serien, während Airbnb von der steigenden Nachfrage nach Ferienwohnungen in der Reisesaison profitierte​.