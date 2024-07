Dax-Widerstand: 18.650 18.800 Dax-Unterstützung: 18.500 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg nach den US-Inflationsdaten über 100 Punkte an, während in Übersee der S&P500 und der Nasdaq100 deutlich unter Verkaufsdruck gerieten. Der Schwäche bei den großen US-Indizes lässt sich teils auf eine Umverteilung der Investments zurückführen. Anleger veräußern verstärkt Aktien von Technologietiteln und investieren stattdessen in defensivere Anlagewerte.

Die Bewegung im Dax war dennoch etwas kurios und setzt sich im heutigen Handelsverlauf nahtlos weiter fort - der Dax klettert bis an die 18.600er-Marke am Vormittag.

Dax-Ausblick:

Der Dax möchte gerne den dritten Tag in Folge steigen, wie ein Blick auf den untenstehenden Tageschart belegt. Zeigt sich die Wall Street am Nachmittag jedoch auch nur annähernd ähnlich schwach wie gestern, dürfte dies allerdings schwierig werden.

Im Bereich 18.600 bis 18.650 Punkte befindet sich ein wichtiger Horizontalwiderstand, an dem der Dax zuletzt regelmäßig gescheitert war. neue prozyklisch bullische Signale entstehen erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb der 18.650er-Marke, bis dahin darf man die Bären noch nicht ganz abschreiben, zumal am Nachmittag noch die Produzentenpreise aus den USA auf dem Kalender stehen.

Quelle: Tradingview

