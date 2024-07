Walt Disney: Was ist die Aktie eigentlich?

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) ist, naja, eben die Aktie des US-amerikanischen Freizeitkonzerns. Auch der Aktienkurs ist relativ klar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der Kurs bei 88,97 Euro. Damit ergeben sich aber bedeutend mehr Fragen, als wir Antworten erhalten haben.

Im Endeffekt liegt der Aktienkurs heute um fast die Hälfte niedriger, als zu den besten Zeiten. Sprich: Als der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern sein Streaming-Wachstum voll ausgeschöpft hat, in den Freizeitparks florierte und mehr.

Aber was ist die Aktie von Walt Disney heute? Ist sie Value? Oder ist sie doch eher Wachstum? Zumindest die bekannte Marke ist eine Qualität, auf die wir als Investoren setzen können. Den Rest versuchen wir heute herauszufinden, indem wir den Gesamtkonzern und die Aktie einmal auf den Prüfstand stellen.

Walt Disney: Ein bisschen Nix oder das Beste aus vielen Welten?

Ein wesentliches Merkmal der Aktie von Walt Disney ist wohl, dass die Investoren sie zur Zeit nicht gut einordnen können. Betrachten wir dazu die jüngsten Zahlen: Der Umsatz lag mit 22,1 Mrd. US-Dollar zwar leicht über dem Vorjahreswert von 21,8 Mrd. US-Dollar. So wirkliches Wachstum ist das jedoch nicht. Zwar kletterte das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,93 US-Dollar auf 1,21 US-Dollar. Auch der letztere Wert ist jedoch eher eine Erholung hin zu besseren Zeiten. Ein Rekord ist auch das nicht.

Insofern können wir sagen: Alleine Umsatz und Ergebnis je Aktie zeichnen ein gemischtes Bild ab. Zumindest, wenn man als Investor starkes Wachstum sehen möchte. Immerhin: Der freie Cashflow setzt im ersten Halbjahr mit über 3,2 Mrd. US-Dollar ein solides Ausrufezeichen. Aber auch hier können wir nicht von einem Rekordwert oder einer starken Cash-Cow sprechen. Das Gesamtbild bleibt hier daher durchwachsen.

Auch die einzelnen Segmente sind, naja, schwierig. Im Entertainment-Segment entwickelte sich der Umsatz sogar um 5 % rückläufig. Wohingegen der Experience-Freizeitpark-Bereich mit 10 % im letzten Quartal noch das stärkste Wachstum zeigte. Mit 9,6 und 8,3 Mrd. US-Dollar sind diese beiden Segmente weiterhin die Umsatzbringer des Gesamtkonzerns.

Bei den wichtigen Streamer-Zahlen konnte Disney+ im Heimatmarkt immerhin ein Wachstum von 17 % erzielen. Vermutlich auch dank vergünstigter werbefinanzierter Modelle. Aber die Gesamtentwicklung ist auch hier eher schwierig. Wachstum ist daher kaum möglich. Die Aktie von Walt Disney könnte, wenn 1,21 US-Dollar je Vierteljahr gehalten werden können, aber mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 20 bewertet sein. Die große Preisfrage lautet jedoch: Ist das Value bei der Aktie von Walt Disney?

Der Markt weiß die Aktie nicht einzuordnen!

Für mich ist daher das wahrscheinlichste Szenario, dass der Markt und viele Investoren die Aktie von Walt Disney nicht einzuordnen wissen. Sie ist irgendwie nicht Value. Aber das Wachstum stimmt auch nicht. Qualität ist mit starken Marken und beliebten Freizeitparks zwar vorhanden. Aber reicht das aus?

Wir müssen jedenfalls weiterdenken. Meine These bei Walt Disney basiert jedenfalls darauf, dass die jetzige Bewertung zu günstig ist. Perspektivisch glaube ich, dass Walt Disney mit einem profitableren Streaming-Geschäft auch wieder Ergebnisse je Aktie von über 6 US-Dollar erreichen sollte. Dann läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 16. Wichtig ist dann wiederum, dass es ein zumindest leichtes Gewinnwachstum über die dann folgenden Jahre gibt.

Das wiederum halte ich für möglich. Pricing-Power in den Freizeitparks und moderate Streaming-Zuwächse sollten die Basis dessen sein. Aus dieser Perspektive heraus denke ich: Die Aktie von Walt Disney kann eine Value-These verdient haben. Trotzdem: Das basiert in Teilen auf Prämissen, die sich in Zukunft bewahrheiten müssen. Sowie vor allem darauf, dass Walt Disney in Zukunft wieder leicht wachstumsstärker wird.

