New York Ausblick: Rekorde purzeln weiter

Die Rekordhatz an den Börsen in den USA dürfte auch zu Beginn der neuen Woche nicht abreißen. Im vorbörslichen Handel wurden am Montag die beiden großen Indizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 auf weitere Höchstmarken indiziert. Genährt wird die Börsen-Hausse nach wie vor von der Aussicht auf sinkende Zinsen.

Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 40.223 Punkte. Der Nasdaq 100 wird 0,5 Prozent höher erwartet bei 20.430 Zählern.

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Wochenende ist zentrales Thema in den Marktkommentaren. In den kommenden Wochen dürfte es im US-Wahlkampf emotional zugehen, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Umso wohltuender ist es, dass die Finanzmärkte Ruhe bewahren". Zwar werde man sich an den Börsen fragen, was das Attentat für den Wahlausgang bedeutet. "Doch man wird dabei einen kühlen Kopf bewahren", prognostizierte der Volkswirt.

Apple -Aktien erreichten im vorbörslichen Handel ein weiteres Rekordhoch. Sie verteuerten sich um 2 Prozent auf 235 US-Dollar. Zum einen erklärte die Bank Morgan Stanley die Aktie zu einem ihrer Favoriten, zum anderen rief das Investmenthaus Loop Capital mit 300 US-Dollar das bislang höchste Kursziel für Apple-Aktien aus.

Die Anteile von Goldman Sachs stiegen vorbörslich um 0,7 Prozent. Die Investmentbank hat im zweiten Quartal im Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren besser abgeschnitten als erwartet.

Die Papiere von Super Micro Computer zogen vorbörslich um 3 Prozent an. Der Hersteller von Computern für Rechenzentren ersetzt zum 22. Juli im Auswahlindex Nasdaq 100 die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, deren Aktien leicht zulegten./bek/jha/