ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 84 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Investorenveranstaltung von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom Bremsenhersteller ergriffenen Maßnahmen für Beteiligungsverkäufe dürften sich auszahlen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Jahresziele habe sich das Unternehmen zuversichtlich gezeigt./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

