ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank auf 18 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank vor den Zahlen zum zweiten Quartal von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends dürften positiv geblieben sein, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. So etwa, dass die Nettozinserträge weiter auf hohem Niveau sein sollten und die Kosteninflation beherrschbar bleibe. Der Gegenwind im polnischen Geschäft und die Risiken mit Blick auf Russland hätten allerdings zugenommen. Die Aktie bleibe aber ein "Top Pick"./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 08:05 / CET

