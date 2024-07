China-Flaute verhagelt Uhrenkonzern Swatch das Ergebnis

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Gewinn des Uhrenkonzerns Swatch ist im ersten Halbjahr 2024 eingebrochen.

Belastet von einem schwachen China-Geschäft sackte das Ergebnis um 70,5 Prozent auf 147 Millionen Franken ab, wie das Schweizer Unternehmen am Montag mitteilte. Die massiv gesunkene Nachfrage nach Luxusgütern in China und den von chinesischen Touristen stark abhängigen südostasiatischen Märkten habe beträchtliche negative Auswirkungen auf die Verkäufe und Resultate von Swatch ausgeübt. Der Umsatz des Herstellers von Omega- und Tissot-Zeitmessern sei um 14,3 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken geschrumpft.

Der deutliche Bestellrückgang von Dritten wie auch von den Konzernmarken habe in der Produktion zu stark negativen operativen Resultaten geführt. Stellenstreichungen seien jedoch kein Thema. Die Strategie, alle Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten und qualifiziertes Personal nicht zu entlassen, werde es Swatch wie in der Vergangenheit ermöglichen, sich schneller zu erholen und vom nächsten Aufschwung stärker zu profitieren.

Swatch rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stark verbesserte Situation. Der chinesische Markt dürfte zwar für die gesamte Branche bis zum Jahresende schwierig bleiben. Aber in Japan und den USA werde im zweiten Halbjahr weiteres starkes Wachstum erwartet. Auch die Aussichten in vielen europäischen Ländern seien erfolgsversprechend. Das zu Beginn des Jahres eingeführte Kostensenkungsprogramm habe erste Früchte getragen. Die vollen positiven Auswirkungen insbesondere auf das Ergebnis des Produktionsbereichs dürften in der zweiten Jahreshälfte spürbar werden.

