DAX Wochenausblick: EZB-Sitzung und US-Berichtssaison im Fokus

Wieder an Fahrt aufnehmende US-Zinssenkungsfantasien könnten Anleger auch in der neuen Handelswoche zu Engagements bewegen. Neben Fed-Kommentaren dürften dabei auch einige US-Wirtschaftsdaten entsprechend nach geldpolitischen Hinweisen abgeklopft werden. Auch die an Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison sowie die jüngsten Ereignisse rund um Donald Trump könnten für Gesprächsstoff sorgen.

Zahlreiche Reden durch Fed-Vertreter begleiten Anleger in dieser Woche

Am heutigen Montag dürfte sich der Fokus der Investoren auf eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell richten (18:30 Uhr). Auch seine Kollegin Daly kommt im späteren Verlauf des Abends zu Wort (22:35 Uhr).

