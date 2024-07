EQS-News: BDT Media Automation GmbH: erfolgreicher Produktionsstart in Mexiko; Anleihe 2017/2024 vollständig und fristgerecht zurückgeführt

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

Rottweil, 16. Juli 2024. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat erfolgreich mit der Serienproduktion im neuen Werk in Mexiko begonnen. Marc Steinhilber, Geschäftsführer und CEO der BDT Media Automation GmbH: „Die signifikanten Investitionen in unser neues High-Tech-Werk in Guadalajara zahlen sich ab sofort aus. Wir freuen uns, dass wir dieses anspruchsvolle Projekt terminlich wie geplant und finanziell sogar etwas besser als budgetiert abschließen konnten und damit das Fundament für unser weiteres nachhaltig profitables Wachstum ausgebaut haben.“ Mit dem neuen Werk in Mexiko wurden die Fertigungskapazitäten um nahezu 100 % erweitert. Dadurch kann das Geschäft mit einem der weltweilt führenden Cloud-Dienstleister aus den USA weiter ausgebaut werden – und das bei gleichzeitig deutlich reduzierten Umweltbelastungen ganz im Sinne der ESG-Anstrengungen der BDT-Gruppe und ihrer internationalen Technologie-Kunden. Zudem sind nun ausreichend Fertigungskapazitäten vorhanden, um weitere neue Kunden aus dem Cloud-Bereich schnell bedienen zu können.

Als wichtigen Schritt der Neuausrichtung der Finanzstruktur hat BDT das ausstehende Restvolumen in Höhe von 1,633 Mio. Euro ihrer Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) fristgerecht zum 14. Juli 2024 vollständig zurückgezahlt und entsprechend auch die letzte Zinszahlung geleistet. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit börsennotierten Unternehmensanleihen seit 2012 setzt die BDT-Gruppe mittlerweile nahezu vollständig auf diese Finanzierungsform. Geplantes Wachstum sowie Investitionen in die Infrastruktur und neue Produkte können damit ideal umgesetzt werden. Das platzierte Volumen des 11,5 % Green Bonds 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) beträgt aktuell 5,50 Mio. Euro. Mit diesen Mitteln konnten alle geplanten wesentlichen Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden. Der Ausbau in Mexiko zeichnete sich durch stringentes und sehr gutes Projekt- und Kostenmanagement aus. Das operative Geschäft entwickelte sich im 1. Halbjahr 2024 besser als geplant. Zudem konnten Optimierungen im Working-Capital-Management, hauptsächlich Logistikkonzept und Zahlungsziele betreffend, den Liquiditätsbedarf deutlich verringern. Der Halbjahresbericht 2024 wird voraussichtlich im August auf der Unternehmenswebseite unter www.bdt.de/ir veröffentlicht werden.



Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

