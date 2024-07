Daimler Truck überprüft nach Abschreibung Jahresziele

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck stellt nach einer Abschreibung in China seine Prognose für das Gesamtjahr auf den Prüfstand.

Der Ausblick für das Gesamtjahr werde aktuell überprüft, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend mit. Der Lkw-Bauer verdiente im zweiten Quartal vor allem wegen eines Einmaleffekts in China weniger als erwartet. Nach vorläufigen Zahlen betrug das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) 1,168 Milliarden Euro - ein Rückgang um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,259 Milliarden Euro gerechnet.

Aufgrund der weiterhin schwachen Marktentwicklung in China habe Daimler Truck den Buchwert des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BFDA vollständig wertberichtigt, teilte der Lkw-Bauer weiter mit. Dies habe in einer nicht zahlungswirksamen Ergebnisbelastung von 120 Millionen Euro resultiert. Diese habe das bereinigte Ebit des Segments Trucks Asia sowie des Industriegeschäfts beeinträchtigt. Ohne diesen Einmaleffekt würde die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts 10,2 statt 9,3 Prozent betragen.

Starke Ergebnisse in den Segmenten Trucks North America und Daimler Buses übertrafen die Markterwartungen, während das Europa-Geschäft unter der Marke Mercedes-Benz und Financial Services das Quartal schwächer abschlossen als erwartet. Die vollständigen Quartalszahlen und der Zwischenbericht sollen am 1. August veröffentlicht werden.

Daimler Truck hatte zuletzt mit einer schwachen Nachfrage in Europa und Asien zu kämpfen. Die europäische Marke Mercedes-Benz bekam die Zurückhaltung der Kunden in Deutschland zu spüren.

Anfang März hatte der Weltmarktführer für Schwerlaster mitgeteilt, Umsatz und Ebit im Gesamtjahr stabil halten und eine Marge von 9,0 bis 10,5 Prozent erwirtschaften zu wollen.

