EQS-News: KNAUS TABBERT SETZT KLARES SIGNAL ZUR UNTERSTÜTZUNG SEINER HANDELSBETRIEBE

EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Prognose

KNAUS TABBERT SETZT KLARES SIGNAL ZUR UNTERSTÜTZUNG SEINER HANDELSBETRIEBE



17.07.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zulassungszahlen bei Reisemobilen weiterhin auf Wachstumskurs

Auftragseingang zeigt erwartet positive Dynamik

Finanzierungskosten für Hofbestand stellt Handelsbetriebe vor unerwartete Herausforderungen

Knaus Tabbert unterstützt sein Händlernetz mit verlängerten Betriebsferien und temporär reduzierter Produktionsleistung

Jandelsbrunn, 17. Juli 2024; Die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen der fünf Konzernmarken von Knaus Tabbert zeigt sich im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2024 solide und im Rahmen der Erwartungen des Managements. Deutlich über dem Vorjahr liegende Zulassungszahlen bei Reisemobilen von Plus 9,3 % in Deutschland per Ende Juni 2024 bestätigen die positive Entwicklung nachhaltig. Die Konzernmarken Knaus, Weinsberg und Morelo verzeichnen ein Zulassungsplus von 12,7%.

Auch der Auftragseingang zeigt nach der Vorstellung des Modelljahres 2025 Mitte Juni wieder die erwartete positive Dynamik. So liegt der Auftragsbestand aktuell bei deutlich über einer halben Milliarde Euro.

Lagerfinanzierung stellt Händler vor ungewohnte Herausforderungen

Trotz des generell positiven Marktumfelds für Knaus Tabbert, stellen die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten von bis zu 8 % - nach über einem Jahrzehnt der Niedrigzinsphase - die über 500 Handelspartner vor neuen Herausforderungen.

„Die zweite Hälfte des Jahres 2023 als auch der bisherige Verlauf des Jahres 2024 waren aufgrund der Inflation und daraus resultierenden gestiegenen Zinsen und den fälligen Tilgungen der Lagerbestände für den Handel anspruchsvoll. Wenngleich der aktuelle Lagerbestand unser Handelspartner vergleichsweise als normal bezeichnet werden kann, ist es im aktuellen Zinsumfeld erforderlich, den Handel bei der Anpassung der Lagerbestände auf ein niedrigeres Niveau aktiv zu unterstützen.“ erklärt Gerd Adamietzki, CSO der Knaus Tabbert AG.

Verlängerung der Werksferien an den Standorten Jandelsbrunn (DE) und Nagyoroszi (HU)

Neben der aktiven Unterstützung bei der Vermarktung der Lagerbestände mit der Vertriebsinitiative „Champions Deals“ für die Marken Knaus, Weinsberg und Tabbert, wird Knaus Tabbert als eine weitere Maßnahme die regulär geplanten Werksferien im August von drei Wochen um insgesamt 8 Arbeitstage oder zwei Wochen verlängern.

„Die Nachfrage der Endkunden liegt gerade in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau. Gute Kundenfrequenz bei unseren Händlern, gepaart mit einer vorübergehend gedrosselten Produktionsleistung soll beim Handel in den nächsten Monaten zu einer Reduzierung des Hofbestandes und damit der enormen Zinslast führen. Mit dem deutlichen Signal an unsere Handelspartner, sie bei der Optimierung der Lagerbestände zu unterstützen, akzeptieren wir auch, dass wir die eigene Erwartung für Umsatz und die bereinigte EBITDA Marge im Geschäftsjahr 2024 trotz prosperierendem Endkundengeschäft aktualisieren müssen“ erklärt Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG die getroffene Entscheidung.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Umsatz daher im Rahmen einer Bandbreite von EUR 1,3 Mrd. bis EUR 1,4 Mrd. erwartet. Die Prognose für die bereinigte EBITDA Marge wurde aktualisiert und wird nun in einer Bandbreite von 7,0 % bis 8,0 % erwartet.

17.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 94118 Jandelsbrunn Deutschland Telefon: +49 (0)8583 / 21-1 Fax: +49 (0)8583 / 21-380 E-Mail: info@knaustabbert.de Internet: www.knaustabbert.de ISIN: DE000A2YN504 WKN: A2YN50 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1947659

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1947659 17.07.2024 CET/CEST