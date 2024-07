EQS-News: Soziale Nachhaltigkeit: INDUS setzt auf Mitarbeitende bei Weiterentwicklung der Gruppe

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit: INDUS setzt auf Mitarbeitende bei Weiterentwicklung der Gruppe



17.07.2024

Soziale Nachhaltigkeit: INDUS setzt auf Mitarbeitende bei Weiterentwicklung der Gruppe

Social Sustainability als Grundlage des Unternehmenserfolges

Viertes Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] veröffentlicht

Planmäßige Umsetzung der CSRD-Richtlinie

Kritik an überdimensioniertem Reporting

Bergisch Gladbach, 17. Juli 2024 – Die börsennotierte INDUS Holding AG stellt mit dem vierten Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] Social-Sustainability-Initiativen ihrer Beteiligungsunternehmen vor.

„Der erfolgreiche Mittelstand steht für Resilienz und Agilität“, sagt Dr. Jörn Großmann, Mitglied des Vorstands der INDUS Holding AG und verantwortlich für das Ressort Nachhaltigkeit. „Diese Stärken können sich nur in flexiblen Organisationen mit qualifizierten und zufriedenen Mitarbeitenden entwickeln. Gerade in Zeiten von Automatisierung und KI ist es umso wichtiger, auf die Mitarbeitenden zu setzen und ‚Human Sustainability‘ in konkreten Projekten zu leben. Das ist Teil unserer INDUS-DNA.“

So zeigt das Praxisbeispiel der OFA Bamberg, wie die Unternehmen Mitarbeitende erfolgreich gewinnen und erfolgreiche Programme zur Personalentwicklung anbieten. Außerdem legt das INDUS-Magazin einen Fokus auf Ansatzpunkte für mehr Chancengleichheit und Diversität. So stellt das Magazin erfolgreiche Frauen in technischen Berufen bei den INDUS-Beteiligungen BETOMAX, MBRAUN und der SIMON GROUP vor. Wie durch Employer Branding das Arbeitgeberimage gestärkt und die Mitarbeiterbindung weiter erhöht werden kann, belegt der Praxiseinblick beim Klima- und Wärmetechnikspezialisten REMKO. Einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Mitarbeitergesundheit legen Projekte rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Steigende gesetzliche Anforderungen für den Mittelstand

Großmann: „Mit den neuen gesetzlichen Regelungen haben sich die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung deutlich verschärft. Inhaltlich unterstützen wir das uneingeschränkt. Was aus unserer Sicht nicht zielführend ist, ist die Verpflichtung zu einer überbordenden Berichterstattung. Reportingpflichten wie EU-Taxonomie, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, CBAM und die CSRD-Richtlinie stellen gerade mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen.“ SUSTA[IN] gibt einen Einblick in die Umsetzung der CSRD-Richtlinie in der INDUS-Gruppe mit der Unterstützung durch die Holding. Außerdem fasst das Magazin den Fortschritt der Mittelstandsgruppe bei den zentralen Kennzahlen zusammen. So konnte INDUS im Jahr 2023 die Treibhausgasemissionsintensität (Scope 1 und 2) um 36 % auf 49,21 t CO2/ Mio. EUR Bruttowertschöpfung senken. „Damit haben wir unser Zwischenziel, die Emissionsintensität bis 2025 gegenüber dem Basisjahr 2018 um 35 % zu senken, vorzeitig erreicht“, so Großmann.

„Wir haben ‚Nachhaltig handeln‘ in unserer Unternehmensstrategie fest verankert. Neben dem Schutz unserer Umwelt und grünen Innovationen, die große Wachstumspotenziale für die Industrietechnik bieten, ist uns dabei besonders unsere Wertekultur wichtig“, sagt Großmann. „Diese umfasst Verantwortung, Wertschätzung und Anerkennung für das INDUS-Team. Denn jede oder jeder Mitarbeitende leistet einen direkten Beitrag zum Unternehmenserfolg unserer Gruppe.“

Das Nachhaltigkeitsmagazin SUSTA[IN] steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre 44 operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de

