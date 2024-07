Eurosets: Neugeborenes überlebt in Martinique akute Bronchitis dank lebensrettendem Gerät Colibri der dritten Generation

Das Baby litt unter einer Virusinfektion und konnte nicht atmen. Dank einem modernen Gerät, das das erste Mal in der Karibik eingesetzt wurde, konnte das medizinisch-chirurgische Team das Kind retten.

Colibrì, the lightest life-saving device that replaces the function of the heart and lungs (Photo: Eurosets)

Kolibri, eines der Nationalsymbole von Martinique, ist auch der Name des innovativen ECMO-Systems der kommenden Generation, das von Eurosets entwickelt und produziert wird. Das italienische Unternehmen hat seinen Sitz im biomedizinischen Distrikt von Medolla (MO). Mithilfe des Geräts konnte das medizinisch-chirurgische Team des Martinique University Hospital das Leben eines anderthalb monatigen Säuglings retten, der an einer akuten Bronchitis erkrankt war.

Das Baby wurde in Guadeloupe geboren und wog nur 5 kg. Er konnte aufgrund der Viruserkrankung nicht von allein atmen, was zu einem Herzstillstand führte. Das Kind sollte sofort in das CHU de Martinique (CHUM) gebracht werden, dem einzigen französischen Krankenhaus in der Karibik, das über eine Kinderintensivstation der dritten Stufe verfügt. Aber wegen des instabilen Allgemeinzustands des Kindes war ein Transport unmöglich.

Nach einer Abstimmung mit der Intensivabteilung für Neugeborene am Guadeloupe University Hospital reiste das Martinique Team von der UMAC (Unité Mobile d'Assistance Circulatoire) zur Nachbarinsel und es gelang, das Kind in der Jugulo-Parotis-Stellung mit dem neuen ECMO-System zu verbinden, weshalb das Kind sicher im Hubschrauber transportiert werden konnte.

Das Verfahren war ein Erfolg, weil Dr Xavier Beretta-Piccoli, pediatrischer Intensivspezialist, und Dr Fabio Cuttone, Leiter der pediatrischen Kardiologie am CHUM, eng zusammenarbeiteten.

Diese Intervention war die weltweit erste Installation eines transportablen Geräts der dritten Generation, das vollkommen auf Kinder und Babys abgestimmt ist. Das UMAC 972, zu dem medizinische (Spezialisten für Intensivmedizin und Kardiologen) und paramedizinische (Kardiotechniker) Mitarbeiter gehören, spielten für den Erfolg dieser medizinischen Behandlung eine entscheidende Rolle. Sie sind im Hinblick auf Know-how und Erfahrung Pioniere der mobilen Behandlung in der Karibik.

Das Kind wurde auf die Intensivstation für Kinder der CHUM gebracht. Er wurde behandelt und war fünf Tage lang an Colibri angeschlossen, bis dass seine Lunge und sein Herz normal funktionierten. Nachdem das Kind sich vollkommen von seiner Bronchitis erholt hatte, wurde es nach 15 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte nach Guadeloupe zurück. Er muss nun regelmäßig überwacht werden, wie alle Babys, die intensiv behandelt wurden. Aber er ist nun außer Gefahr.

Diese bahnbrechende Behandlung ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit zwischen dem Martinique University Hospital, Eurosets, dem CTM (Collectivité Territoriale de la Martinique) und europäischer Finanzierung von React-UE (Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe). Dies führte zu einer lebensrettenden Strategie für die Kinder in der Karibik durch modernste Technologie.

Colibri ist das leichteste lebensrettende Gerät der Welt, das zeitweilig die Herz- und Lungenfunktion ersetzen kann. Es ist das einzige lebensrettende, transportable Gerät, das für Neugeborene und Kleinkinder entwickelt wurde.

Dank einer zentrifugalen Pumpe eignet es sich auch für Erwachsene und nicht nur für Kinder und Neugeborene. Die Technologie kann therapeutisch vielfach angewendet werden: extrakorporale kardiopulmonale Wiederbelebung (E-CPR) bei Herzstillstand, extrakorporale Membran-Oxygenierung (ECMO) und mechanische Kreislaufunterstützung (MCS).

Ausgestattet mit einer zentrifugalen Pumpe mit einem magnetischen Schwebezustand und einem Gerät, das das Blut künstlich mit Sauerstoff anreichert, ist das ergonomisch ausgerichtete Colibri ein leistungsstarkes System zur Unterstützung des Kreislaufs. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo es auf Mobilität im oder außerhalb des Krankenhauses ankommt: medizinische Evakuierungen aus der Luft (mit dem Hubschrauber, bei Linienflügen oder im Militäreinsatz). Diese Szenarien sind typisch für die Karibik.

