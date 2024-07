Finanzvorstand Elhedery wird neuer HSBC-Chef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die britische Großbank HSBC hat mit Finanzvorstand Georges Elhedery einen neuen Konzernlenker gefunden.

Der 50-Jährige, der in weniger als acht Jahren der dritte Vorstandsvorsitzende von HSBC wird, werde ab dem 2. September den scheidenden Chef Noel Quinn ersetzen, teilte HSBC am Mittwoch mit. Seine Aufgaben als Finanzchef werde Elhedery übergangsweise weiterführen. Mit der Ernennung setzt Europas größtes Kreditinstitut mit einem Vermögen von drei Billionen Dollar seine Tradition fort, die Konzernleitung mit einem internen Kandidaten zu besetzen. HSBC erzielt den Großteil ihrer Einnahmen und Gewinne in Asien.

"Für die meisten Anleger ist Kontinuität unerlässlich, insbesondere nach den Kämpfen, die der HSBC-Vorstand in den letzten Jahren gefochten hat, um die Aktionäre davon zu überzeugen, dass seine Strategie richtig ist", kommentierte Matt Britzman, Analyst bei Hargreaves Lansdown. HSBC hatte vergangenes Jahr eine Forderung vom chinesischen Versicherungsriesen Ping An und anderen in Hongkong ansässigen Aktionären zurückgewiesen, die eine Ausgliederung des lukrativen Asiengeschäfts anstrebten.

Für Stanley Tsai, Gründer der in Hongkong ansässigen Anlageberatungsfirma Antler Capital, kam die Wahl von Elhedery nicht überraschend. Einige Investoren hätten sich vielleicht jemanden mit direkterer Asien-Erfahrung gewünscht. "Aber es war schon immer das Geschäft außerhalb Asiens, das die größten Herausforderungen mit sich brachte", erklärte Tsai.

Seit der Finanzkrise von 2008 hat HSBC seine globale Präsenz um etwa ein Viertel verkleinert und sich aus wachstumsschwachen Märkten zurückgezogen, um Kapital und Ressourcen nach Asien zu pumpen, wo der Großteil seiner Umsätze und Gewinne erzielt wird.

(Bericht von Lawrence White in London und Roushni Nair in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)